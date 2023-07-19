«المواد الغذائية» : استقرار أسعار السكر والتونة والزيت وتراجع سعر الأرز

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار السكر والكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، بينما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضا في الأسعار.

وأشاد المنوفي بتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير مخزون أمن لسلعة السكر، حيث اجتمعت الوزارة مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

جدير بالذكر أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

وأوضح “المنوفي” أن سعر لتر الزيت يتراوح من 57 إلى 42 جنيها، وبلغ سعر صفيحة السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيها، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى.

وبلغ سعر طبق البيض 115 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 120 إلى 125 جنيها للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيها، والمعبأ من 30 إلى 35 جنيها.

كما سجلت الجبنة البيضاء ما يتراوح من 100 إلى 120 جنيها، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيها، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيها، والعلبة ربع الكيلو من 15 إلى 17 جنيها، وسعر زجاجة المياة الغازية 2 لتر بلغ نحو 22 جنيها، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيها.

وأضاف “المنوفي” أن سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيها، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيها، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيها، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيها العبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيها.

وأشار إلي أن أسعار تنفيذ اليوم في الأرز الشعير رفيع الحبة يبلغ 12 ألف جنيه، والأرز عريض الحبة 13 ألف جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح من 24 إلي 29 جنيها.

وتوقع “المنوفي” هبوط سعر الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كمات محدودة حسب الحاجة، نظرا للتوقعات بتراجع السعر.

وأكد “المنوفي” أن استقرار أسعار السلع الغذائية يأتي بفضل الجهود التي يقوم بها التجار لضبط السوق، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق المزيد من انضباط الأسعار في الأسواق.