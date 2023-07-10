«المواد الغذائية»: ارتفاع السكر بالأسواق وتوقعات بتراجع أسعار الأرز إلى 20 جنيها   

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار السكر، مع بدء المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل (مصانع الحلويات والمربى)، وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات منه، مما أثّر على المعروض بالأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يخشى من قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، ومع اقتراب المولد النبوي الشريف، والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع غير المبرَّر في أسعاره، هما ما جعل المواطن يشعر بأن هناك نقصًا في السكر المعروض للمواطنين.

وفيما يخص أسعار الأرز قال المنوفي إنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، وأسعاره تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا بنسبة ضئيلة، موضحًا أنه لا يتبقى سوى 67 يومًا فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، ومن ثم زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلية.

وتوقّع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيهًا للكيلو، وممكن أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن هناك ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة بالأسواق.

وشدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية تسهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك، و”التموين” تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.