المواد العازلة تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 13%

محمود زكيكشف الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة، أن حجم الغرفة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية تحت عنوان استراتيجية المواد العازلة 2030.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات إلى أكثر من دولة وفتح أسواق جديدة خلال الفترة الم

محمود زكي

كشف الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة، أن حجم الغرفة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية تحت عنوان استراتيجية المواد العازلة 2030.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات إلى أكثر من دولة وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لزيادة حجم الصادرات والتي بلغت في العام الماضي قيمتها 14 مليون دولار.

وأكد أن المملكة العربية السعودية احتلت النصيب الأكبر من الصادرات، تلتها دولة إيطاليا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية.

وأوضح رئيس الشعبة أنه خلال العام الحالي نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 13%، وذلك مع فتح أسواق جديدة أبرزها دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل، والذي يستحوذ على أكثر من 60% من الإنتاج.