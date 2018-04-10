المواد البترولية ترجح زيادة أسعار الوقود في يوليو مع إقرار الموازنة

دعاء حسني توقعت الشعبة العامة للمواد البترولية تطبيق الحكومة الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والبوتاجاز مع إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018- 2019 وبدء العمل وفقًا لها يوليو المقبل. وذكرت وثيقة حكومية نشرتها "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بشأن الموازنة العامة لمصر…

دعاء حسني





توقعت الشعبة العامة للمواد البترولية تطبيق الحكومة الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والبوتاجاز مع إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018- 2019 وبدء العمل وفقًا لها يوليو المقبل.

وذكرت وثيقة حكومية نشرتها “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بشأن الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2018- 2019، أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة للمواد البترولية، سينخفض بنسبة تقترب من 26% من 120.9 مليار جنيه إلي قرابة 89 مليارًا.

رجّح سامي سلطان، نائب أول رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة أصحاب المستودعات بالدقهلية، تطبيق الحكومة زيادات جديدة بأسعار الوقود يوليو المقبل، مستبعدًا إقرار أي زيادات قبل حلول شهر رمضان المعظم مايو المقبل أو خلاله.

وتابع سلطان: “أعتقد أن الزيادات الجديدة ستكون بسيطة وستشمل كل المشتقات من بنزين وسولار واسطوانات بوتاجاز”.

يشار إلى أن الزيادة الأخيرة بأسعار الوقود طبقت 4 نوفمبر 2016، في عهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وشهدت الأسعار زيادة 45 قرشًا لبنزين 80 والسولار، و90 قرشًا لبنزين 92، ونصف جنيه لغاز السيارات، وعدلت عدد المترات في الشرائح الثلاث لغاز المنازل وأقرت زيادتها وفقًا للشرائح الجديدة.

وتبلغ أسعار الوقود حاليًّا 235 قرشًا لبنزين 80 وللسولار، فيما يبلغ سعر بنزين 92 نحو 350 قرشًا، وتبلغ أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية 15 جنيهًا.

وأشار إلى أن الحكومة لم تجرِ أي تنسيقات إلى الآن مع ممثلي الشعبة للاتفاق حول أي زيادات جديدة بأسعار الوقود هذا العام، متوقعًا أن تكون هناك اجتماعات تنسيقية تسبق صدور القرار.

وأكد إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية، أن خفض الدعم عن المواد البترولية بنحو 26% لا يعني بالتبعية ارتفاع أسعار الوقود بنفس النسبة؛ لأن هناك آليات أخرى قد تنفذها الدولة بخلاف تحريك المشتقات البترولية بنفس القيمة.

ورجّح أبو الفتوح أن تطبق الحكومة الزيادات الجديدة التي ستشمل البنزين والسولار والبوتاجاز مع إقرار الموزانة العامة للدولة، يوليو المقبل، وبدء العمل وفقًا لها.

وتابع: الحكومة تحتفظ بتوقيت تطبيق أي زيادات جديدة بأسعار الوقود، لتطبقها بشكل مفاجئ، تجنبًا لحدوث أي بلبلة أو تخزين في السلع وحدوث سوق سوداء.

وحول استجابة المستهلكين للزيادات الجديدة بأسعار الوقود يقول أبو الفتوح: “المواطن أصلًا مفيش أمامه غير قبول الزيادات الجديدة”.

وأضاف: “نحن كأصحاب مستودعات ومحطات تموين السيارات نعد وسيطًا فقط بين المواطن والمستهلك، ولا نتدخل في تحديد الزيادة أو توقيتات تطبيقها، لكن حال صدورها نمرّرها فقط على المستهلك”.

وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص بالوقود واسطوانات البوتاجاز تقلَّص؛ لأن المستهلكين لجئوا إلى ترشيد الاستهلاك لأنهم أصبحوا يحاسبون على المنتج بسعر مرتفع، وتقلصت حصة المستودعات من البوتاجاز بنسب تتراوح بين 10 و15%؛ نظرًا لتراجع الطلب، ورغم ذلك يوجد فائض لدى أصحاب المستودعات بسبب انخفاض الاستهلاك.