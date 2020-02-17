«المهن الموسيقية» تقرر وقف عمر كمال عن الغناء (مستند)

أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير، قرارًا بوقف المطرب والملحّن عمر كمال عن مزاولة المهنة، وجاء في حيثيات القرار أن السبب ما بدر منه من مخالفات تتعارض مع شروط عضوية نقابة الموسيقيين.

اعتذار حسن شاكوش وعمر كمال لم يكن كافيًا

بدأت الأزمة بعد حفل عيد الحب التي أقيمت يوم 14 فبراير باستاد القاهرة، وأذيعت عبر قناة dmc، وشارك بها حسن شاكوش وعمر كمال اللذان يتشاركان في غناء مهرجان “بنت الجيران”، والذي تحتوي كلماته على كلمتين «خمور وحشيش»، مما واجه حملة رفض واسعة لإذاعة مثل هذه المهرجانات عبر إحدى القنوات المصرية.

أصدر هاني شاكر، مساء أمس، قرارًا للكافيهات والملاهي الليلية والفنادق وغيرها من الأماكن التي تستقبل مطربي المهرجانات بمنع التعامل معهما، وتحدّث في أغلب القنوات الفضائية من خلال مداخلات تليفزيونية ليعلن أن شاكوش وكمال هما مَن خالفا الاتفاق، ولم يعدّلا الكلمات غير اللائقة بمهرجان «بنت الجيران» قبل غنائهما بالاستاد- كان هذا الاتفاق بينه وبينهما لإعطائهما التصريح بالغناء في هذه الحفلة.

حملة يطلقها شاكوش وكمال لرفض منعهما من الغناء

ظهر حسن شاكوش وعمر كمال، أمس، أيضًا عبر صفحة شاكوش الرسمية على موقع «فيسبوك» في فيديو، اعتذرا فيه عما بدر منهما، كما أعلنا أنهم بالفعل كانا قد غيّرا كلمات الأغنية المرفوضة من قِبل شاكر، لكن خطأ فنيًّا جعل مهندس الصوت يشغّل نفس الأغنية القديمة وليس المعدَّلة، كما أطلقا الأغنية مرة أخرى على موقع «يوتيوب»، اليوم، وتجاوزت مشاهداتها المليون في ساعات قليلة.