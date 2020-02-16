ثقافة وفنون

«المهن الموسيقية» تحذر المنشآت السياحية والملاهي الليلية من استضافة مطربي المهرجانات

من يخالف القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار
المال - خاص 9:22 م, الأحد, 16 فبراير 20 9:22 م, الأحد, 16 فبراير 20

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حذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات

جاء ذلك بحسب قرار صادر عن النقابة مساء اليوم صدر تحت عنوان “تنبيه هام”.

ويشمل التنبيه أنه “على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافية عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات “.

وأضاف التنبيه : “من يخالف القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار”.

وهناك حالة من الجدل الواسع في الوسط الفني اليومين الماضيين بسب الخلافات بشأن مستقبل مطربي أغاني المهرجانات وإمكانية قبولهم في نقابة المهن الموسيقية من عدمه وسط اتفاق واختلاف واسع.

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بقلم المال - خاص

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