«المهن الطبية» يُعلن مواعيد صرف معاشات الأعضاء لعام 2023

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إن الاتحاد قد أخطر النقابات الطبية الأربع “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، حيث سيتم صرف الدفعات الأربعة للمعاشات فى العام الجديد، على النحو التالي:

1- دفعة فبراير يتـم صرفها خلال أيام 7و8 و9 /2 / 2023.

2- دفعة مايو يتم صرفها خلال أيام 9 و10 و 11 /5 /2023.

3- دفعة أغسطس يتم صرفها خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023.

4- دفعة نوفمبر يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11/2023.

وأشار حمزة، إلى أنه فى حال وجود أى تعديل فى مواعيد الصرف فسيتم الإعلان عنها لإعلام الأعضاء من أصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه فى حال وجود أى شكاوى أو استفسارات من قبل الأعضاء يمكنهم التواصل مع الخط الساخن للاتحاد 15603.

يأتي ذلك بعد انتهاء اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، من صرف الأربع دفعات من معاشات أعضاء النقابات الطبية الأربعة لعام 2022، “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، وقد بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش والورثة من النقابات الأربعة خلال دفعة نوفمبر 2022 فقط نحو 112 ألف عضو، بقيمة إجمالية حوالى 330 مليون جنيه.

كان الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، قد قال إن أعداد المستفيدين من المعاش قد شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة من 2019 وحتى عاميي 2021، و2022، حيث بلغ عدد المستحقين للمعاش 68 ألف عضو في أول صرفية عام 2019، وارتفعت الأعداد إلى 105 آلاف مستفيد فى نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 54% وبلغ عدد المستفيدين في آخر صرفية عن العام الحالى 2022 حوالي 112 ألف مستفيد، بالتزامن مع زيادة قيمة المعاش مرتان خلال السنتين الماضيتين حيث تم رفعه بمبلغ 100 جنيه (من 800 إلى 900 جنيه ) وذلك في 1/7/2020، كما تم رفعه مائة جنيه أخرى ( من 900 جنيه إلى 1000جنيه ) وذلك في 1/4/2022.