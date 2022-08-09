«المهن الطبية» يفاضل بين 3 كيانات لاستثمار أموال صندوق المعاشات

كشف مصدر مسئول فى اتحاد المهن الطبية عن الاتجاه لاستثمار أموال صندوق المعاشات التابع للاتحاد وقيمتها نحو 50 مليون جنيه، حيث يجرى المفاضلة بين 3 شركات إدارة أصول لتولى المهمة.

وقال مصدر مطلع فى اتحاد المهن الطبية – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن المُفاضلة بين الشركات الثلاث تتم بناء على العروض الفنية المقدمة منهم لاستثمار 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الاقتراحات متنوعة بين الاستثمار فى البورصة أو أحد الصناديق العقارية.

ورفض المصدر الإعلان فى الوقت الحالى عن أسماء الشركات الثلاث، مؤكدًا أن الاتحاد يهدف إلى مراعاة مصالح أعضاء النقابة، واختيار الشركة الأفضل لاستثمار أموال الصندوق.

يذكر أنَّ عدد المستحقين لمعاشات اتحاد نقابات المهن الطبية، من أعضاء النقابات الأربعة – الصيادلة والأسنان والطب البشرى والبيطرى – وأسرهم خلال عام 2021، بلغ نحو 107 آلاف و7 أعضاء، مقسمين على 68 ألفا و653 طبيبا بشريا، و18 ألفا و67 صيدليا، و8 آلاف و173 طبيب أسنان، و12 ألف و114 طبيبا بيطريا.

وارتفعت أعداد المُستحقين للمعاشات فى فبراير الماضى إذ بلغوا من النقابات الأربع 108 آلاف عضو بقيمة إجمالية حوالى 287 مليون جنيه للأعضاء وأسرهم، ووصل عدد الأعضاء فى مايو 2022 إلى 109 آلاف.

وأصدر اتحاد المهن الطبية قرارا فى يناير الماضي، بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريًا، لتُصبح قيمة المعاش 1000 بدلا من 900 جنيه، وذلك اعتبارا من دفعة مايو الماضى.

وأوضح الاتحاد، فى بيان صحفي، سابق أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التى تم إجراؤها منذ فترة، للوقوف على حالة صندوق المعاشات، وبيان مدى قدرته على الاستمرارية حال اتخاذ قرار الزيادة، مشيرًا إلى أن مجلس الاتحاد يبذل جهودًا خلال تلك الفترة للتوسع فى تحصيل الدمغات الطبية، وتنفيذ مشروعات تحقق زيادة فى موارد الاتحاد، وذلك لتغطية القيمة الإجمالية للزيادة فى المعاشات.