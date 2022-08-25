«المهن الطبية» يطالب بعودة تكليفات الأطباء البيطريين.. ويؤكد: رعاية الثروة الحيوانية يوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سيلم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية والنقيب العام للأطباء البيطريين، إن أعداد خريجي كليات الطب البيطري سنويا يتراوح من 4 إلى 5 آلاف خريج، إلا في حال افتتاح كليات جديدة دون زيادة أعداد القبول بالكليات والذي يتيح بدوره فرصة تعليمية أفضل للطلاب، وبالتالي تحسين مستوى الخريجين، لافتا إلى أن أعداد الخريجين حاليا كافية في ظل عدم وجود تعيينات للأطباء البيطريين.

«المهن الطبية»: التعيينات بالقطاع الحكومي توقفت منذ عام 1994

وأشار إلى أن التعيينات بالقطاع الحكومي توقفت منذ عام 1994، أى أن آخر دفعة تم تعيينها منذ 28 عاما، عدا قـرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، الصادر فى 21 يناير 2015، والذى تضمن تعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيبا بيطريا لسد العجز لديها وقتها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيبا بيطريا فقط كمرحلة أولى في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك.

ولفت نائب رئيس اتحاد المهن الطبية إلى وجود درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها لم يتم تعيين أى طبيب بيطري بها عدا حوالى 80 طبيبا بيطريا أغلبهم يعمل بنظام العقود المؤقتة بما لا يتفق مع قانون الهيئة نفسها، واحتياج الدولة نفسها من الأطباء البيطريين للكشف والحفاظ على أمن وسلامة الغذاء للمصريين من البروتين ذات الأصل الحيواني، والذي يعادل نحو 50% من إجمالي غذاء المواطنين.

توقف التعيينات أدى إلى تجريف مديريات الطب البيطرى

وأوضح سليم أن توقف التعيينات أدى إلى تجريف مديريات الطب البيطري من الأطباء البيطريين، ما يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية، والطبيب البيطري هو الوحيد المعني برعاية الثروة الحيوانية ضد الأمراض، وتنميتها، والذي ينعكس على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية.

ولفت إلى أن الطبيب البيطري يحتاج إلى 5 سنوات مـن التـدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمـة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.