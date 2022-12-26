المهن الطبية للأدوية: مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «المهن الطبية» للأدوية مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة المهن الطبية للأدوية (MUP) إلى 2.5 مليار جنيه بسوق الدواء المصري خلال عام 2021.

قال الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المهن الطبية ، إنه من الصعب تحديد حجم تأثير أزمة التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام على أرباح شركات الدواء في مصر، قبل انتهاء العام الحالي وظهور نتائج أعمال الشركات، بعد حساب جميع التكاليف والعمالة والضرائب.

شركة المهن الطبية

يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة التوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، على هامش جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية “MUP”، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية “سيديكو” التابعين لشركة “أكديما” للصناعات الدوائية.

وأكد وزير الصحة على العمل الدءوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لجميع الدول.

وأوضح أن صناعة الأدوية تعد إحدى ركائز الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروحا عملاقة وضعت مصر فى مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وتفقد وزير الصحة خط الإنتاج الجديد بمصنع “MUP” والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للاطلاع على جميع مراحل التصنيع والإنتاج، التي تتم وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الإنتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.