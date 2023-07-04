«المهن الطبية» للأدوية تحقق 611 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

سجلت

«المهن الطبية» للأدوية مبيعات بقيمة 611 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة التوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، على هامش جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية “MUP”، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية “سيديكو” التابعين لشركة “أكديما” للصناعات الدوائية.

وأكد وزير الصحة على العمل الدءوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لجميع الدول.

وأوضح أن صناعة الأدوية تعد إحدى ركائز الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروحا عملاقة وضعت مصر فى مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وتفقد وزير الصحة خط الإنتاج الجديد بمصنع “MUP” والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للاطلاع على جميع مراحل التصنيع والإنتاج، التي تتم وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الإنتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.

واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتكنولوجيا التصنيع والتي تتم وفقا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أنه من المستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، بما يخدم بروتوكولات وزارة الصحة والسكان لعلاج الأورام.