«المهن الطبية للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة المهن الطبية للأدوية (MUP) مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بسوق الدواء المصري خلال عام 2021.

قال الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المهن الطبية ، إنه من الصعب تحديد حجم تأثير أزمة التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام على أرباح شركات الدواء في مصر، قبل انتهاء العام الحالي وظهور نتائج أعمال الشركات، بعد حساب جميع التكاليف والعمالة والضرائب.

وأشار إلى أنَّ شركة المهن الطبية لم يظهر عليها أي تأثير لأزمة التضخم التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية وما تمر به البلاد من ارتفاع في الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن أوضاع الشركة مستقرة وتعمل بشكل جيد.

وأوضح أن هيئة الدواء توفر للشركات الحكومية المواد الخام والأدوية غير المتاحة بشكل مستمر من خلال التنسيق معها، وذلك لدعم الشركات والمرضى.

وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على تأثير أزمة التضخم من خلال تزويد العمالة ورفع الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات للخارج.

عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نيمولوكس

يذكر أنَّ شركة المهن الطبية للأدوية، وقعت عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نيمولوكس من دولة جنوب أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا».

وقع الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، مع انطوان ارندسي، المدير التنفيذي لمجموعه نيمولوكس الجنوب أفريقيا، عقد اتفاق بين الجانبين في مقر جناح شركة أكديما.

وتهدف هذه الشراكة الي البدأ في تسجيل مصانع ومنتجات شركة المهن الطبية في جنوب أفريقيا و منطقة «ساداك» التي تضم 11 دولة بالإضافة إلى دولة جنوب إفريقيا.

أعلنت شركة المهن الطبية للأدوية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن عبوتها الجديدة من عقار يونيكتام فيال 1500 مجم، مضاد حيوي يؤخذ عبر الحقن، تحمل رمز استجابة سريعة QR لتمكين الصيادلة والمرضى من تمييز العبوات المغشوشة في الأسواق عبر تحميل تطبيق معين على الهواتف المحمولة.

جاء ذلك على خلفية منشور دوري أصدرته هيئة الدواء، في 10 أبريل الماضي، لضبط وتحريز هذا الصنف في الأسواق بعد رصد عبوات مغشوشة منه.