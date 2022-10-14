«المهن الطبية»: دعمنا الأعضاء خلال أزمة كورونا بأكثر من 230 مليون جنيه

قال الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد دائمًا يضع أمام عينيه الحفاظ على أموال الاتحاد ودعم زيادة المعاشات لأعضاء نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، لافتًا إلى أن الاتحاد، أثناء أزمة فيروس كورونا، دعم أعضاء المهن الطبية بأكثر من 230 مليون جنيه.



وأكد خيرى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة الآن، أن الجمعية العمومية، المنعقدة اليوم، جاءت برغبة من الطرفين، سواء أعضاء المجلس أو أعضاء الجمعية العمومية؛ للاطلاع على أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن قوة الاتحاد تأتي من تعاون ووحدة أعضاء النقابات الطبية الأربع.



وأشار رئيس اتحاد المهن الطبية إلى أنه تلقّى طلبًا من 270 عضوًا من الحضور بالجمعية العمومية، بتغيير بعض بنود الجمعية العمومية، إلا أنه من حق أعضاء المجلس الذين بذلوا جهدًا طوال الفترة الماضية أن يعرضوا ما حققوه من نتائج.

انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، واكتمال النصاب القانونى لها.



وأكد خيرى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، تضامن الاتحاد مع “الصيادلة” فى مطالبتها بضرورة رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.



فيما أكد الدكتور عمرو الجمهورى، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، خالص سعادته بالاهتمام والحشد لعمل جمعية عمومية وإبداء الرأى بوضع بعض البنود الخاصة بعمل دراسة إكتوارية لزيادة المعاش وتطوير النظرة فيما يخص النواحي المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد،

قائلًا: إن ذلك وإنْ دلّ فانما يدل على الحرص على الصالح العام الذى نبغيه جميعًا ونتمنى من الله أن يعيننا جميعًا على ذلك،

مطالبًا الأعضاء بالحرص على النقاش فى جو يسوده الود و الاحترام والمناقشة البناءة بصوت العقل لنصل جميعًا إلى طرح جميع البنود وفهمها والتصويت على ما فيه الخير للصالح العام، حيث إن الاختلاف حق أصيل ما لم يشُبْه تجاوز أو يعتلِه أية أجندات بخلاف صالح اتحاد المهن.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التى قام بها المجلس من 2020 إلى 2022،

بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وآخِر مستجدّات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات،

تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.



كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضًا: التأكيد على أن تئول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة،

عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أى مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد،

فضلًا عن إلزام النقابات الأربع بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.