«المهن الطبية»: استرداد 7.7 مليون جنيه معاشات حصل عليها أعضاء دون وجه حق خلال 2021

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إنه تمت زيادة أعداد المستفيدين من المعاش من 68 ألف عضو في أول صرفية عام 2019 إلى 105 آلاف مستفيد فى نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 54% وبلغ عدد المستفيدين في آخر صرفية عن العام الحالي حوالي 110 آلاف مستفيد، مشيرا إلى أنه تمت زيادة معاش الأعضاء مرتين خلال السنتين الماضيتين حيث تم رفعه بمبلغ 100 جنيه (من 800 إلى 900 جنيه ) وذلك في 1/7/2020، كما تم رفعه مائة جنيه أخرى ( من 900 جنيه إلى 1000جنيه ) وذلك في 1/4/2022.

زيادة أعداد المسجلين كمستفيدين من المعاش





وأضاف “حمزة” – خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم – : ارتفعت الصرفيات المحولة على حساب الأعضاء والمستفيدين من المعاش (الورثة) من حوالي 850 مليون جنيه فى عام 2019 إلى 1089 مليونا تقريبا في عام 2021 بزيادة قدرها 28%، كما تمت زيادة أعداد المسجلين كمستفيدين من المعاش ( المعاشات الجديدة) سواء كان عضو أو ورثة عضو من 8454 ملف عن عام 2019 إلى 10693 ملف خلال عام 2021 بزيادة قدرها 26.5%، فضلا عن زيادة أعمال تحديث البيانات من 7646 ملفا للأعضاء المستفيدين من الورثة خلال عام 2019 إلى 23639 ملفا للأعضاء خلال عام 2021 بزيادة قدرها 210% .

«المهن الطبية»: التعاقد مع شركة آي سكور للاستعلام الائتمانى





وتابع الأمين العام،: تمت زيادة الأموال المستردة بخصوص أموال المعاشات التي كانت تصرف للأعضاء بدون وجه حق وتم استردادها من 3.5 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 7.7 مليون جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 120% سنويا ومن المتوقع وصولها إلى عشرة ملايين جنيه بنهاية 2022.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الشكاوى التي تأتي من بعض الأعضاء بسبب أعمال التحديث للبيانات، رغم ضرورتها حفاظا على أموال المعاشات وتقليلا لحالات التجاوز والحصول على المعاش بدون وجه حق فقد قام مجلس الاتحاد ببذل جهود كبيرة في التفاوض مع عدد من الجهات لتخفيف هذه الأعباء، حيث تم التعاقد مع شركة “آي سكور للاستعلام الائتمانى” وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة والمرخص لها من جانب مصلحة الأحوال المدنية لعمل الاستعلام عن الأعضاء لبيان حالات الوفاة بصفة دورية دون الحاجة لإحضار العضو إلى مقر الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد حاول على مدار السنتين الماضيتين من التعاقد مع المصلحة نفسها إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض التام لعدم وجود نص فى لائحة الهيئة يتيح لها التعامل مع الجهات النقابية.



ولفت إلى أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة مع هيئة التأمين والمعاشات للربط الإلكتروني معهم وذلك بخصوص الاستعلام عن المستفيدين من الأبناء وهناك موافقة مبدئية للتعاقد معهم ، حيث ننتظر حاليا عددا من الموافقات الداخلية طرفهم تتعلق بهذا الاتفاق.

