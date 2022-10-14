«المهن الطبية»: ارتفاع ميزانية الاتحاد إلى 5 مليارات جنيه فى 2019

قال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية إن الاتحاد حقق عددا من التطورات والإنجازات خلال عام 2019 مرورا بعامي 2020، و2021.



وأوضح سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم، أنه فيما يتعلق بنتائج أعمال 2019 فقد عكست مؤشرات الأداء نتائج إيجابية فى مُجملها تمثلت فى:



ارتفاع إجمالي ميزانية الاتحاد من حوالي 4.2 مليار جنيه فى 31/12/2018 إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها حوالي 20%.



ارتفاع إجمالى الاستثمارات من 3765 مليون جنيه تقريبا فى 31/8/2022 إلى 4641 مليون جنيه تقريبا فى نهاية 2019 بنسبة قدرها 23.3%.



ارتفاع رقم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ “المساهمات فى شركات” من 377 مليون جنيه إلى 460 مليون جنيه تقريبا فى نهاية 2019 على أساس القيمة الدفترية التاريخية، وليس السوقية والتى تزيد عن 1.5 مليار جنيه لإجمالى عدد الأسهم المحتفظ بها لدى الاتحاد، وبنسبة زيادة قدرها 22%.

والجدير بالذكر أن إجمالى المساهمات يمثل نسبة حوالى 10% من إجمالى الاستثمارات.

ارتفاع بند مشروعات تحت التنفيذ إلى حوالى 52 مليون جنيه



ارتفاع بند مشروعات تحت التنفيذ إلى حوالى 52 مليون جنيه متمثلة معظمها فى مشروعين أساسيين، وهما المبنى الجديد للإدارة الذى تم شراؤه ليصبح متنفسا للأعضاء، وامتدادا طبيعيا للمقر الحالى وكذلك مشروع نادى دمياط الجديدة، وهو مشروع استثمارى يهدف إلى الربح فى منطقة واعدة وهى منطقة دمياط الجديدة.



ارتفاع الحسابات الجارية المدينة المتمثلة فى المديونيات المعلقة على كل من النقابات الأربعة المكونة للاتحاد من 124 مليون جنيه عام 2018 إلى 162 مليون جنيه عام 2019 بزيادة قدرها 31% تقريبا، وهى تتمثل فى الاشتراكات المحصلة والتى لم يتم توريدها للاتحاد طبقا للقانون، وكذلك عدد من القروض والسلفيات وفوائدها التى لم يتم ردها إلى الاتحاد حتى الآن.



ارتفاع السيولة الآنية المتاحة لدى الاتحاد متمثلة فى الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل من 3.3 مليار جنيه فى عام 2018 إلى 4.2 مليار جنيه عام 2019، بزيادة قدرها 27%، وهى تمثل استثمارات الاتحاد الأمنة تماما فى أدوات دخل ثابت وحسابات جارية استثمارية، وجدير بالذكر أن الاستثمارات القصيرة ومتوسطة الأجل تمثل حوالى 90% من إجمالى الاستثمارات.



ارتفاع إيرادات الدمغة الطبية من مليار جنيه عام 2018 ليصبح تقريبا 2 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة 19%.

زيادة الايرادات الناتجة عن الاستثمارات المالية من 487 مليون جنيه عام 2018 إلى 590 مليونا عام 2019، بزيادة قدرها حوالى 21% وهو عائد كبير يؤكد ما سبق ذكره بشأن الاستثمارات.



زادت مصروفات “الإعانات، المعاشات، المصروفات العلاجية” من 962 مليون جنيه إلى 1128 مليونا بنسبة زيادة قدرها 17%.



ارتفعت الاحتياطات القانونية لصندوق المعاشات من حوالى 300 مليون جنيه عام 2018 إلى 352 مليونا عام 2019 بنسبة قدرها 17%.

«المهن الطبية»: زاد صافى الفائض من 372 مليون جنيه عام 2018 إلى 444 مليون جنيه في 2019



زاد صافى الفائض بعد خصم الاحتياطى القانونى من 372 مليون جنيه عام 2018 إلى 444 مليون جنيه عام 2019، بنسبة قدرها 19%، وبلغ الفائض المرحل عن سنوات سابقة 2191 مليون جنيه خلال عام 2019، مقارنة بـ1818 مليون جنيه عام 2018 بنسبة زيادة 20.5%، كما زادت الاحتياطات الإجمالية من 1820 مليون جنيه خلال عام 2018 إلى 2171 مليونا خلال عام 2019 بزيادة قدرها 19%.