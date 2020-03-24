اقتصاد وأسواق

«المهن الزراعية» تطالب الحكومة باستثناء شاحنات الخضراوات والفاكهة من حظر التحرك

بسبب سرعة تلف المحاصيل
الصاوي أحمد 6:31 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 6:31 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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قدمت نقابة المهن الزراعية استغاثة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استثناء شحنات الخضراوات والفواكه من قرارات شمول حظر التحرك .

وأكد نص الاستغاثة وحصلت” المال” على نسخة منها أن هناك سببين لتقديم طلب الاستثناء، الأول هو سرعة تلف المحاصيل، والثاني هو بعد المسافة التي تفصل مناطق إنتاج جنوب الصعيد عن شمال الدولة التي تستغرق يوما كاملا.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تسىري ابتداء من الغد حيث تقرر حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء حتي السادسة صباحا وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

وطالب ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين بسرعة استجابة رئاسة الوزراء لطلب نقابة الزراعيين لما في ذلك مصلحة الشعب والدولة وحفاظا على مستويات الأسعار الحالية .

وأشار إلى أن هناك محافظات مثل الأقصر وأسوان والوادي الجديد يصعب فيها جمع وتوصيل المنتجات في ظل ضيق الوقت الذي حدده القرار خصوصا مع حاجة بعض السائقين لفترات راحة أثناء السفر لضمان السلامة .

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بقلم الصاوي أحمد

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