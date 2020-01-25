المهن التمثيلية : حالة نادية لطفي مستقرة وستخرج من الرعاية خلال 3 أيام

قال أشرف زكي أن الفنانة نادية لطفي بدأت في تناول الطعام

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن حالة الفنانة نادية لطفى أصبحت مستقرة مشيرا إلى أنها بدأت في تناول الطعام وستخرج من الرعاية المركزة خلال ثلاثة أيام موضحا أنها محاطة بعدد من الفنانات مثل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وإلهام شاهين وذلك بعد أنباء عن تدهور حالتها بشكل كبير جدا.

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن كل مايقال عن التطور الخطير في حالة الفنانة نادية لطفي غير صحيح و”مضروب” مبديا إنزعاجه عن تناقل بعض المواقع الأخبار السيئة عن الفنانين .

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن البعض يستغل مرض الفنانين لترويج شائعات لتشويه الرموز قائلا: بعض الناس يستغلوا المرض والفنانين في عنينا ودول رموزنا وثروتنا وكل الإشعات اللى بتحصل لتشويه الرموز.