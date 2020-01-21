«المهن التمثيلية»: حالة خالد النبوي مستقرة وسيخرج من المستشفى خلال يومين

كان في أحد الفنادق القريبة من قصر العيني، وأحسّ بوجع في صدره وتم تركيب دعامة له في القلب.

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان خالد النبوي مستقرة الآن، وذلك بعد نقله لمستشفى قصر العيني الفرنساوي؛ للعلاج، حيث كان في أحد الفنادق القريبة من قصر العيني، وأحسّ بوجع في صدره وتم تركيب دعامة له في القلب.

وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “خالد تعبان أوى ونُقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو”.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية له مع برنامح رأى عام على قناة تن، أن الفنان خالد النبوي سيخرج من المستشفى خلال يومين، موضحًا أنه كان مرهقًا في الفترة الماضية بعد تمثيل مسلسل ممالك النار، وفيلم يوم وليلة الذي يُعرض الآن في السينما، قائلًا: حالته مستقرة وهيبقى زي الفل.