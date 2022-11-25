«المهن التمثيلية» تناشد الجميع باحترام خصوصية الفنانة منة شلبي

ناشدت نقابة المهن التمثيلية الجميع بضرورة احترام خصوصية أعضائها، وخصوصًا الفنانة منة شلبي، وانتظار تحقيقات النيابة فيما نُسب للفنانة.

وأعربت النقابة -في بيان اليوم الجمعة- عن أسفها لتناول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقًا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء.

وأضافت: “وصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة تنطوي على بياناتها الشخصية”.ودعت النقابة إلى احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم، مجددة تقديرها الكامل لجهات التحقيق والقضاء المصري، وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات.