«المهن التمثيلية» تعد مقترحا لإقامة وحدة تابعة لـ«الضرائب» للتعامل مع أعضاء النقابات الفنية فقط (صور)

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة، لافتًا إلى الحرص على تقديم جميع التيسيرات لهم، والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم مع المنظومة الضريبية.

وقال إن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي تم عقد اجتماعات معها نظرا لمعرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أى مهنة حرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مأمورية للتعامل مع اصحاب المهن الحرة وهى مأمورية المهن الحرة والتى تتعامل مع أصحاب المهن الحرة ومنهم الفنانين، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، ومن جانب النقابات الفنية كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، و عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب ، والفنان إيهاب فهمي.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية إنه سيقوم بإعداد مقترح لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما ، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، وحل مشكلاتهم أول بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بأعضاء هذه النقابات والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.

وأكد زكي أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقى على عاتقها ، وهم حريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية ، مشيرا أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن هناك تطور كبير في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين وخاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تتم ، فهناك جسور تواصل ممدودة مع جميع القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد أن تقوم بحل المشكلات الضريبية أول بأول ، وتقدم الوعي والدعم الفني اللازم.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التى تم تشكيلها بين المصلحة وكل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما، مؤكدًا الدور الكبير الذى تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي.

وأكد أنه سيتم دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية واخذها بعين الاعتبار ، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، موجها باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.

وأوضح ” مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ” خلال اللقاء أن هناك مشكلة تواجه نقابة المهن الموسيقية وهي صعوبة تحصيل ايراداتها من خلال المناديب في المحافظات المختلفة نظرا لارتباطها بالفاتورة الإلكترونية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال اللقاء أنه سيتم عقد جلسات وورش عمل بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية لمعرفة كافة الخطوات والإجراءات والصعوبات التي تواجه المناديب لتحصيل هذه الايرادات وذلك لوضع الالية الملائمة لهم لإصدار الفواتير الإلكترونية بكل سهولة ووفقا لطبيعة الأمر نفسه وذلك بعد معرفة كافة التفاصيل .

ومن جانبه ” قال المخرج والمنتج السينمائي شريف مندور ” إننا ملتزمون باحكام القانون ، وجميع مطالبنا في إطار القانون ، موضحا أنه تم التوافق على بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية وبين غرفة صناعة السينما وفي انتظار توقيعه من قبل الطرفين ، مطالبا بسرعة توقيع هذا البروتوكول مما يسهم في حل الكثير من المشكلات ، مشيدا بدور اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية والتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية الخاصة بأعضاء غرفة صناعة السينما .

وقال ” عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية ” أن اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية قد بذلت جهود كبيرة أسهمت في حل العديد من مشكلات أعضاء نقابة المهن السينمائية في مختلف محافظات الجمهورية مما كان له أثر إيجابي كبير في تأكيد الثقة بمصلحة الضرائب وانها تسعى الى حل المشكلات بكل تيسير على الممولين ، موضحا أيضا ان اللجنة المشتركة ساعدت في تسهيل انضمام العديد من الأعضاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، متطلعا إلى المزيد من التعاون ومد جسور التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية.