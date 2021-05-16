«المهن التمثيلية» تطالب أعضائها بالالتزام بأخلاقيات المهنة

بعد الخلافات الناشبة بين الفنانة مها أحمد مع أحمد السقا وأمير كرارة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة الدكتور أشرف زكى بياناً بعد الخلافات التى أثارت جدلا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى بين الفنانة مها أحمد مع أحمد السقا وأمير كرارة .

وجاء فى البيان : “تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة، والدور الذي أشار إليه فخامة السيد رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للفخر والتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي”.

وأضاف البيان أن هذا الأمر الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته الصناعة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة.

وتابع: “يناشد مجلس إداراة نقبة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.