المهن التمثيلية ترفض قرار ترامب

رحاب صبحىأعلنت نقابة المهن التمثيلية رفض فنانى مصر إعلان البيت الأبيض عزمه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد أن غض البصر عن عروبة القدس وقدسيتها لدى العرب والمسلمين والمساس بهذه القدسية سيؤدي إلى نسف عملية السلام في المنطقة وتأجيج مشاعر الغضب لدى العرب والمسلمين وتهديد السلم والأمن الدوليي

رحاب صبحى





أعلنت نقابة المهن التمثيلية رفض فنانى مصر إعلان البيت الأبيض عزمه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد أن غض البصر عن عروبة القدس وقدسيتها لدى العرب والمسلمين والمساس بهذه القدسية سيؤدي إلى نسف عملية السلام في المنطقة وتأجيج مشاعر الغضب لدى العرب والمسلمين وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وتناشد جموع فناني مصر وفناني العالم وكل المنظمات المدنية والحقوقية بعدم الصمت والتدخل لوقف هذه الخطوة الخطيرة التي تمهد الأرض لتعزيز الكراهية والانقسام وتخلق مناخًا مناسبًا لنمو تيارات عدائية جديدة حول العالم، كما تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في أن ينعم بوطن حر، وتعلن عدم اعترافها سوى بالقدس عاصمة لفلسطين التي تسكن قلوب المصريين الذين لطالما حلموا وسعوا لتحريرها وتحرير أقصاها المقدس.