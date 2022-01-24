«المهن التمثيلية» تدعم منى زكي بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»: لن نقف مكتوفي الأيدي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بيانا بشأن الجدل الذي أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيلم “أصحاب ولا أعز”، والهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بطلة العمل.

وقالت النقابة في بيانها: “تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبًا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها)، والتي دارت جميعها حول العمل الفني، فيلم أصحاب ولا أعز ، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة”.

وتابعت النقابة: “الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه”.

وشددت: “النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة”.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها “تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا”.