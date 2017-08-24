المهندس: نسعى لزيادة المكون المحلى فى الصناعة لـ 85%

أحمد اللاهونىقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى إلى تشجيع الصناعات الوطنية لزيادة استخدام المواد الخام المحلية بنسب من 80-85% من المنتجات خلال الفترة المقبلة.وأضاف المهندس، خلال المؤتمر الصحفى الذي تنظمه الغرفة، اليوم الخميس، لمناقشة الطلبات الخاصة بفرض

أحمد اللاهونى

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى إلى تشجيع الصناعات الوطنية لزيادة استخدام المواد الخام المحلية بنسب من 80-85% من المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المهندس، خلال المؤتمر الصحفى الذي تنظمه الغرفة، اليوم الخميس، لمناقشة الطلبات الخاصة بفرض رسم إغراق على الصاج، أن الفترة الحالية تشهد وصول نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات الخاصة بالقطاع، مثل الأجهزة المنزلية والمستلزمات الطبية لنحو 75%.

وأوضح المهندس أنه مع تشجيع الصناعات المحلية المغذية إلا أنه في نفس الوقت لا يجوز فرض رسوم إغراق على بعض القطاعات المستوردة مثل الصاج، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك في الصناعات المختلفة، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث المعدني.

وأكد أن الصناع ليسوا مسئولين عن أي زيادات في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث أن الزيادات التي حدثت ترجع إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في حين أن الزيادات الموجودة في السوق لا يوجد لها دخل.

من جانبه، أشار بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض بالغرفة، إلى وجود مشكلة تواجه المصنعين المحليين في عدم كفاية الإنتاج، وكذلك عدم الجودة ورغم ذلك لا يوجد فائض لدى المصانع المنتجة للصاج، حيث يتم شرائها بالكامل ولا يوجد التزام من المنتجين له بمواعيد التوريد.

ولفت إلى وجود مشكلة أخرى في عدم وجود مواد خام كافية للإنتاج في مصانع الصاج ويتم استيراد مستلزمات انتاجه من الخارج، مطالباً بضرورة عدم تصدير المواد الخام وتوفيرها للمصنعين المحليين.

وأوضح ديمتري أن حجم الانتاج العالمي من الصاج المجلفن يصل لنحو 1.1 مليار طن سنوياً، وتستحوذ الصين على 50% من هذا الإنتاج بما يصل لنحو 570 مليون طن سنوياً، والصين وروسيا يستحوذان معاً على 60% من الصاج، مطالباً وزير الصناعة عدم الاضرار بالمصانع بإصدار رسم إغراق يؤدي إلى توقف الإنتاج.