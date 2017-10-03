المهندس: معرض صناع مصر حقق 70% من مستهدفاتنا

أحمد عوضكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن معرض صناع مصر الذى إقيم مؤخرا حقق نحو 70% من مستهدفات الغرفة الخاصة بالتوسع فى الاستثمارات بالقطاع، عبر توقيع مذكرات مشتركة بين شركات الصناعات المغذية وبعضها، في إطار التكامل الصناعي لمختلف القطاعات.أقيم معرض صناع مصر للصن

أحمد عوض

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن معرض صناع مصر الذى إقيم مؤخرا حقق نحو 70% من مستهدفات الغرفة الخاصة بالتوسع فى الاستثمارات بالقطاع، عبر توقيع مذكرات مشتركة بين شركات الصناعات المغذية وبعضها، في إطار التكامل الصناعي لمختلف القطاعات.

أقيم معرض صناع مصر للصناعات الهندسية، خلال الفترة من الثالث عشر حتى السادس عشر من سبتمبر الماضي، تحت رعاية غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في إطار زيادة حجم فرص شركات الصناعات الهندسية، بإحلال المكون المحلي بنظيره المستورد.

وأوضح لـ”المال”، أن إجمالي عدد الشركات التى شاركت بمعرض صناع مصر، بلغ 115 عاملة في مجال قطاع الصناعات المغذية ومن بينها “السيارات”، مشيرً إلى أن عددا من شركات الصناعات المغذية للسيارات، أبدت استعدادها التام لتصنيع مكونات إنتاج للقطاعات اﻷخرى، والتى من أبرزها قطاعا اﻷجهزة المنزلية والكهربائية.

وأكد المهندس أن خطة “الصناعات الهندسية” ترتكز على التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات، عبر إحلال المكون المحلي بنظيره المستورد؛ مما سيساهم فى تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية، ورفع نسبة المكون المحلي.

وأضاف أن عددا من ممثلي شركات الصناعات المغذية، قاموا بعمل زيارات ميدانية داخل مصانع القطاعات اﻷخري؛ للوقوف علي معدلات وجودة الإنتاج بها، فضلا عن آلية تطبيق المعايير الدولية للسلامة واﻷمان، مضيفًا أن الغرفة تعتزم تكثيف عمل الزيارات الميدانية داخل الشركات وبعضها خلال الفترة المقبلة.