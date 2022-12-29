«المهندس للتأمين» وشقيقتها في «الحياة» تفتتحان قرية الجبلاية بالفيوم بعد تطويرها

شاركت شركتا المهندس للتأمين، وشقيقتها المهندس لتأمينات الحياة، في افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية في الفيوم، واللذان ساهما في تطويرها، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، في إطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الشركتان تجاه المجتمع.

تطوير قرية الجبلاية بالفيوم

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وخالد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومصطفى صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.

تطوير قرية الجبلاية بالفيوم

تطوير قرية الجبلاية بمركز طامية بالفيوم، التي ساهمت شركتا المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة في تطويرها، شملت جميع المنازل، من خلال إعادة إعمارها، عن طريق توصيل خدمات البنية الأساسية، كالمياه ، والكهرباء، والصرف الصحي، علاوة علي تجهيزها بالأثاث اللازم، بخلاف المشاركة في إطلاق عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمة متكاملة بجانبيها الصحي والحياتي.

الدور المجتمعى لشركتى المهندس للتأمين

من جانبه قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن مشاركة المهندس للتأمين في تطوير قرية الجبلاية، جاء في إطار الدور المجتمعي المنوط بالشركة كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية في قطاع التأمين، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية، التي أطلق إشارتها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعي دائمًا لتحقيق – حياة كريمة – لجميع فئات الشعب المصري تحت رعايه وزاره التضامن الاجتماعى.

تطوير قرية الجبلاية بالفيوم

وأشار عبد الصادق إلى أن الدور المجتمعي الذي تقوم به المهندس للتأمين هو حق أصيل للمجتمع، لافتا إلي أنه سيتم استثمار هذا الدور في تقصي احتياجات المجتمعات المستهدفة الخاصة بالتغطيات التأمينية، ما يجعلها- أي التغطيات- تلبي هذه الاحتياجات من الناحيتين المالية والفنية.

خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

دور المهندس لتأمينات الحياة في زيادة الوعى

وقال مصطفي صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة ، إن مشاركة شركته في المبادرات الاجتماعية، بخلاف أنه مسئولية مجتمعية منوطة بهم، إلا أنهم يساهم في زيادة الوعي التأميني بشكل غير مباشر، ما يجعل قطاع التأمين قادر علي كسب ثقة كافة فئات المجتمع لاسيما الشرائح الاكثر احتياجا، وهو ما يتماشي مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الفئات من كافة النواحي.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

وأضاف أن المهندس لتأمينات الحياة لا تألوا جهدا في المشاركة في تطوير المجتمع، لاسيما أن دور شركات التأمين لايقتصر فقط علي توفير التغطية التأمينية بل هناك أدوار أخري كالمسئولية المجتمعية، والذي يتعاظم دوره في الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي أثرت بطبيعة الحال علي كافة اقتصادات الدول دون استثناء.