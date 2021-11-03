المهندس للتأمين تُحقق فائضًا في الإكتتاب 11.24 مليون جنيه وتراجع النشاط بسبب زيادة المخصصات وإنخفاض صافي دخل الاستثمارات

إعتمدت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين، في إجتماعها اليوم، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنصرم 2020 /2021 ، بالإضافة الي التصديق أو المصادقة علي تقريرا مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

ووفقًا للمركز المالي المُدقق والمُعتمد للشركة وتقرير مجلس الإدارة ، بلغ إجمالي الأقساط 545.16 مليون جنيه في العام المالي الماضي، المنتهي في 30 يونيو 2021 ، مقارنة بـ 504.14 مليون جنيه، مُحققة في العام المالي السابق 2019/2020، بزيادة 41.02 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 8.14%.

الفارق بين إجمالي الأقساط والأقساط المباشرة

ومن المعروف أن إجمالي أقساط التأمين، يختلف عن الأقساط المباشرة، فالثاني يعني الأقساط التي يتم الإتفاق علي تحصيلها من العملاء في السوق المحلية مقابل تغطية المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول المملوكة لهم، أما إجمالي الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين الواردة، سواء من السوق المحلية أو الخارجية، عبر إتفاقات تسمي بإعادة التامين الوارد داخلي وخارجي.

11% نسبة الزيادة في إجمالي التعويضات

ووفقًا لتقرير مجلس إدارة المهندس للتأمين ، بلغ إجمالي التعويضات – متضمنة التعويضات المباشرة والواردة- ما قيمته 260.46 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 234.64 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 25.82 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع 11%.

1.2 مليون جنيه زيادة في حصة معيدي التأمين في 2020 /2021

من ناحية أخري، كشف تقرير مجلس إدارة المهندس للتأمين، الخاص بنتائج الأعمال للعام المالي 2020/2021 ، ‘ن إرتفاع حصة معيدي التأمين من الأقساط المباشرة المُصدرة،بقيمة 1.2 مليون جنيه تقريبًا ، ليصل الي 29.53 مليون جنيه، مقابل 28.33 مليون جنيه في العام المالي السابق.

ومن المعروف أن شركات إعادة التأمين ، تحصل علي نسبة من الأقساط التي تُحصلها شركات التأمين من عملائها في السوق، مقابل سداد تعويضًا يتناسب مع تلك الحصة في حالة تحقق الأخطار التي يتم تغطيتها.

في سياق متصل، بلغ فائض الإكتتاب التأميني لشركة المهندس للتأمين، 11.24 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2020/2021 ، مقابل 18.88 مليون جنيه، محققة في العام المالي السابق 2019/2020 ، بتراجع قيمته 7.64 مليون جنيه – وفقًا لتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة التي حصلت عليها المال-.

من ناحية أخري، تراجع فائض النشاط التأميني لشركة المهندس للتأمين، بنسبة 14.97% في العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل الي 97.56 مليون جنيه، مقابل 114.74 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، بتراجع قيمته 17.18%.

اسباب تراجع فائضا الإكتتاب والنشاط التأميني بالمهندس للتأمين

ورغم أن بيان المهندس للتأمين، الصادر اليوم الأربعاء، لم يوضح سبب التراجع في مؤشري فائض الإكتتاب والنشاط، إلا أن تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، أشار إلي أن التراجع في مؤشر فائض الإكتتاب جاء نتيجة زيادة المخصصات الفنية بقيمة 25.79 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

أما التراجع او إنخفاض فائض النشاط التأميني، سببه زيادة المخصصات الفنية أيضًا، بالإضافة الي إنخفاض صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة بمبلغ 12.63 مليون جنيه، نتيجة إنخفاض الكوبون الموزع من شركة المهندس لتأمينات الحياة، بالإضافة الي إنخفاض الفائدة علي كافة الأوعية الإدخارية.

الفرق بين فائض الإكتتاب والنشاط التأميني

ومن المعروف أن فائض الإكتتاب التأميني يختلف عن فائض النشاط، التأميني.

فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

من ناحية أخري، حققت شركة المهندس للتأمين، صافي ربح في العام المالي الماضي 88.16 مليون جنيه، مقابل 112.29 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بتراجع قيمته 24.13 مليون جنيه، بنسبة 21.5% تقريبًا.

وعزا تقرير مجلس إدارة المهندس للتأمين، الخاص بنتائج الأعمال، تراجع صافي الربح إلي إنخفاض صافي الدخل من الاستثمار بصفة عامة، بمبلغ 35.27 مليون جنيه ، نتيجة إنخفاض الكوبون الموزع من شركة المهندس لتأمينات الحياة، بقيمة 27.5 مليون جنيه، وإنخفاض العائد علي كافة الأوعية الإدخارية ، وكذلك زيادة تكوين المخصصات الفنية بمبلغ 25.79 مليون جنيه.

وشهد مؤشر حقوق المساهمين، بما فيها أرباح العام، نموًا بنسبة 11.28% في العام المالي الماضي، ليصل الي 393.45 مليون جنيه، مقابل 353.55 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 39.9 مليون جنيه.

خالد عبد الصادق يُشمر عن ساعديه للوصول بالمهندس للتأمين لمكانتها المُستحقة

من جهته أكد خالد عبد الصادق، العضو المنتدب للشركة ، والذي تم إعتماد تعيينه من الجمعية العمومية في إجتماعها اليوم الأربعاء، أنه سيعمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق معدلات نمو وصفها بغير المسبوقة علي كافة الأصعدة- يقصد النمو في النشاط الفني والاستثماري-.

اضاف أن النمو الذي يراهن علي تحقيقه ، يأتي نتيجة الرغبة في تحقيق نتائج تُعبر عن مكانة المهندس للتأمين في السوق المصرية، كونها أولي الشركات الاستثمارية العاملة في هذا السوق، حيث أنها تأسست قبل أربعة عقود ، وتحديدًا في يناير 1980 ، بالإضافة الي تحقيق نتائج تُعبر عن قوة الشركة ومكانة مساهميها، لاسيما وأن المهندس للتأمين، تمتلك من الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لأن تصبح رقمًا مضافًا في معادلة النمو بالسوق المصرية كما كانت في الماضي وستظل كذلك.

من هو خالد عبد الصادق؟

ومن المعروف أن خالد عبد الصادق تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة ، وعضوًا منتدبًا في أغسطس الماضي، بقرار من مجلس الإدارة، والذي تم إعتماده في الجمعية العمومية اليوم الأربعاء.

ويمتلك عبد الصادق خبرة واسعة في نشاطي التأمين المباشر وإعادة التأمين، بما يؤهله لأن يكون واحدًا ضمن أساطين هذا القطاع، علي المستويين المصري والعربي، بالإضافة الي إمتلاكه خبرات إدارية كبيرة ، أهلته لتولي مناصب عُليا في أسواق التأمين المحلية والإقليمية. خالد عبد الصادق

وشغل عبد الصادق منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، وبعدها تولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين للشون الفنية، وقبلهما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لفرع شركة مصر للتأمين بدبي، وعضوًا سابقًا بمجلس إدارة الشركة لمدة ست سنوات كاملة.