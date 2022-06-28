«المهندس للتأمين» توقع بروتوكول تعاون مع «صناع الخير» لتطوير قرية الجبلاية بالفيوم

قامت شركة “المهندس للتأمين” بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ، في خطوة تستهدف تنمية وتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم ، وذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري ، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووقع بروتوكول التعاون عن شركة “المهندس للتأمين” خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، وعن مؤسسة “صناع الخير” هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.

تطوير جميع منازل القرية

ويتضمن البروتوكول ، مساهمة شركة المهندس للتأمين فى تطوير جميع منازل القرية ، وإعادة إعمارها ، عن طريق توصيل خدمات البنية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث ، بخلاف المشاركة في إطلاق عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمة متكاملة بجانبيها الصحي والحياتي، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئيسية ، المدعومة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعي دائمًا لتحقيق – حياة كريمة – لجميع فئات الشعب المصري.

وتأتي مشاركة المهندس للتأمين، في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، من خلال بروتوكول التعاون الذي أبرمته مع مؤسسة صناع الخير، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دور الشركة كعنصر فاعل في المجتمع الاقتصادي، ومن بين أهدافها تحقيق المصالح المشتركة من خلال جناحي المسئولية المنوطة بأي مؤسسة اقتصادية، وهما تحقيق الأرباح للمساهمين من خلال النشاط الاقتصادي، دون إغفال الدور المجتمعي، وهو الجناح الثاني، لدور المؤسسات الاقتصادية الوطنية، واستفادة المجتمع من ثمار التنمية سواء التي تحققها الدولة عبر مؤسساتها، أو من خلال الكيانات الاقتصادية بتنوع أنشطتها.

البروتوكول ضمن المسئولية المجتمعية لشركة المهندس للتأمين

قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن بروتوكول التعاون الذي أبرمته شركته، لتطوير قرية الجبلاية ، يأتي في إطار اضطلاع الشركة بمسئوليتها المجتمعية ، باعتبارها كيانا اقتصاديا عاملا ومؤثرا داخل السوق المصرية.

وأضاف عبد الصادق ، أن تطوير المجتمع المصري من خلال المبادرة الرئاسية المعنونة بحياة كريمة ، يأتي اتساقًا مع توجهات المهندس للتأمين، والتي تسعي دائمًا لأن تكون شريكاً وداعماً للمجتمع الذى تعمل بداخله.

وأشار إلى أن المشاركة في تطوير وإعادة تأهيل قرية الجبلاية ، ما هو إلا بداية لسلسلة من الخطوات التي تعبر من خلالها شركة المهندس للتأمين، عن امتنانها للشعب المصري، وللتأكيد علي دورها الفاعل داخل المجتمع الاقتصادي، دون إغفال الجانب المجتمعي ، وهو ما يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في جميع المؤتمرات والندوات التي يشرفها بالحضور أو يشملها برعايته.

حضر توقيع البروتوكول، بجانب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، عاطف المحمودى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين والمهندس أحمد حشيش عضو مجلس الإدارة كما حضر أيضاً مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء مؤسسة صناع الخير ، بالإضافة إلي عدد من قيادات الوزارة وشركة المهندس للتأمين ، ومسئولي مؤسسة صناع الخير.