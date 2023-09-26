«المهندس للتأمين» تكرم متدربي «الصيف».. وتؤكد: أبوابنا مفتوحة لطلاب الجامعات دائمًا

قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ورئيس المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات بالاتحاد المصري لشركات التأمين، إن شركته تفتح أبوابها كل عام لطلاب الجامعات المصرية، سواء الدارسين للتأمين أو المواد الأخرى ممن لديهم رغبة في العمل بقطاع التأمين.

وقد منحت شركة المهندس للتأمين شهادات تقدير لمتدربين جدد، من طلاب الجامعات المصرية، بعد اجتيازهم فترة التدريب الصيفية، في قطاعات وإدارات الشركة المختلفة.

وأشار إلى أن صقل مهارات الطلاب بالخبرة العملية خلال فترة الإجازة يعمل على إعدادهم كنواة للعمل في قطاع التأمين بعد تخرجهم، ما يساعد على توفير العناصر البشرية الماهرة التي يُعتمد عليها بجميع الإدارات سواء الفنية أو الإدارية.

وأكد أن الدور الذي تقوم به “المهندس للتأمين” من تدريب هؤلاء الطلاب، يأتي في إطار مسئوليتها تجاه المجتمع، الذي لا يمكن تجاوزه بأي حال، مؤكدًا أن الطلاب المتدربين سفراء لقطاع التأمين داخل جامعاتهم، ما يعمل على زيادة الوعي التأميني، لأهميته في إبراز دور النشاط الحيوي في حماية الاقتصاد المصري ضد المخاطر التي يواجهها من الناحية الفنية.