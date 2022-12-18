المهندس للتأمين تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.19 جنيه للسهم على قسطين

أعلنت شركة المهندس للتأمين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.19 جنيه للسهم على أن يجرى صرفها على قسطين متساويين في القيمة.

وقالت المهندس للتأمين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (24) سينتهى انتقاله بنهاية 2 يناير المقبل.

ومن المقرر صرف القسط الأول من التوزيع النقدي بقيمة 0.096 جنيه بداية من 5 يناير المقبل، بينما سيجرى صرف القسط الثاني بنفس القيمة اعتبارا من 5 مارس المقبل.

المهندس للتأمين سجلت أرباحا بقيمة 125 مليون جنيه خلال العام الماضي

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 125.8 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهي يونيو 2022، مقابل صافى أرباح بلغت 124.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة إلى 144.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل فائض نشاط بلغ 136.5مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم 95 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى يونيو 2022، مقابل صافي ربح قدره 88.15 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من العام التالى ، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية من يناير وتختمها بديسمبر.

خريطة ملكية الشركة وأكبر المساهمين فوق نسبة 5%

وتأسست المهندس للتأمين عام 1980، وتعتبر من أوائل الشركات العاملة في مجال التأمين داخل السوق المصرية.

وتقدم الشركة خدمات تأمينية متنوعة، مثل “تأمينات الحياة” و”تأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”التأمينات العامة”ويعمل بالشركة نحو 300 موظف، ولديها 19 فرعًا على مستوى الجمهورية.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين ،المساهم الأكبر بنسبة 33.2%، القابضة المصرية الكويتية ثانى أكبر مساهم بنسبة 24.99%.

كما تستحوذ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس ثالث أكبر مساهم على نسبة 21.6% من إجمالى الأسهم.

كذلك يستحوذ صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس على نسبة 9.9% ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتارخ 4 أكتوبر الماضى .