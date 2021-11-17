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المهندس للتأمين تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.25 جنيه للسهم

المهندس للتأمين تفصح عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وتحدد مواعيد الصرف
رجب عزالدين 12:32 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:32 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أعلنت شركة المهندس للتأمين اليوم  عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.25 جنيه للسهم على أن يجرى صرفها على قسطين .

وقالت المهندس للتأمين فى إفصاح للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بنهاية جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.125جنيه للسهم اعتبارا من مطلع 5 ديسمبر القادم، بينما يجرى صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 6 فبراير 2022.

ويبلغ رأسمال المهندس للتأمين الحالى 187.5 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.

المهندس للتأمين سجلت أرباحا بقيمة 124 مليون جنيه فى عام

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 124.2 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهي يونيو 2021، مقابل صافى أرباح بلغت 150 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

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وتراجع فائض النشاط التأميني للشركة إلى 136.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل فائض نشاط بلغ 182.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وفسرت الشركة هذه الهبوط بانخفاض أرباح شركة المهندس لتأمينات الحياة التابعة إلى 43.6 مليون جنيه، مقاربنة بنحو 72.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من العام التالى ، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية من يناير وتختمها بديسمبر.

خريطة المساهمين المالكين لأكثر من 5% فى أسهم الشركة

عاطف المحمودى رئيس مجلس الإدارة

تأسست المهندس للتأمين عام 1980، وتعتبر من أوائل الشركات العاملة في مجال التأمين داخل السوق المصرية.

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وتقدم الشركة خدمات تأمينية متنوعة، مثل “تأمينات الحياة” و”تأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”التأمينات العامة”.ويعمل بالشركة نحو 300 موظف، ولديها 19 فرعًا على مستوى الجمهورية.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين ،المساهم الأكبر بنسبة 33.2%، القابضة المصرية الكويتية ثانى أكبر مساهم بنسبة 24.99%.

كما تستحوذ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس ثالث أكبر مساهم على نسبة 21.6% من إجمالى الأسهم.

كذلك يستحوذ صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس على نسبة 10% ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتارخ 10 أكتوبر الماضى .

وباع بنك قناة السويس آخر ما تبقى من حصته فى (8 أبريل الماضى) إلى صندوق التأمين الخاصة بالعاملين فى بهيئة قناة السويس بقيمة إجمالية قدرها 33.3 مليون جنيه تقريبا.

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كما باع البنك الأهلى المصري حصته البالغة 9.94% فى 12 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 105 ملايين جنيه تقريبا.

فى المقابل ، رفعت شركة القابضة المصرية الكويتية حصتها فى ديسمبر الماضى إلى 24.99% بعد عملية شراء 954.5 ألف سهم بقيمة اجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبا.

كما رفعت بيت الخبرة للتأجير التمويلى“تكنوليس” حصتها إلى 20.34% فى 12 نوفمبر الماضى ، بعد عملية شراء 2.88 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

واعتمدت المهندس للتأمين تشكيل مجلس إدارة جديد فى أبريل الماضى برئاسة عاطف المحمودى المرشح من قبل شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى “تكنوليس”.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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