«المهندس للتأمين» تعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة عاطف المحمودي

اعتمدت شركة المهندس للتأمين تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة عاطف المحمودى المرشح من قبل شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى “تكنوليس”.

ووافق مجلس المهندس للتأمين على تعيين رضا فتحى أحمد بمنصب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ممثلا عن شركة القابضة المصرية الكويتية.

كما وافقت الشركة على تعيين عشرة أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن الشركات والهيئات المساهمة، منهم اثنين ممثلين للقابضة المصرية الكويتية (هانى عزام-أحمد بغدادى).

وتشمل التعيينات، (عبد الله خالد عبد الله-محمد خالد عبد الله) ممثلين لشركة تكنوليس، كما تشمل أربعة ممثلين لصندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين (طارق سلامة- عاطف حلمى-مؤمن شفيق- أحمد حشيش)، إضافة إلى ممثل واحد لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس (أشرف أحمد).

هيكل ملكية المهندس للتأمين وأكبر المساهمين فوق 5%

رضا فتحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

تأسست المهندس للتأمين عام 1980، وتعتبر من أوائل الشركات العاملة في مجال التأمين داخل السوق المصرية.

وتقدم الشركة خدمات تأمينية متنوعة، مثل “تأمينات الحياة” و”تأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”التأمينات العامة”.ويعمل بالشركة نحو 300 موظف، ولديها 19 فرعًا على مستوى الجمهورية.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين ،المساهم الأكبر بنسبة 33.2%، القابضة المصرية الكويتية ثانى أكبر مساهم بنسبة 24.99%.

كما تستحوذ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس ثالث أكبر مساهم على نسبة 20.63% من إجمالى الأسهم ،كذلك يستحوذ صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس على نسبة 6.94% وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل عن هيكل الملكية بتارخ 11 أبريل الجارى.

وباع بنك قناة السويس آخر ما تبقى من حصته فى (8 أبريل الجارى) إلى صندوق التأمين الخاصة بالعاملين فى بهيئة قناة السويس بقيمة إجمالية قدرها 33.3 مليون جنيه تقريبا.

كما باع البنك الأهلى المصري حصته البالغة 9.94% فى 12 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 105 ملايين جنيه تقريبا.

فى المقابل ، رفعت شركة القابضة المصرية الكويتية حصتها فى ديسمبر الماضى إلى 24.99% بعد عملية شراء 954.5 ألف سهم بقيمة اجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبا.

كما رفعت بيت الخبرة للتأجير التمويلى“تكنوليس” حصتها إلى 20.34% فى 12 نوفمبر الماضى ، بعد عملية شراء 2.88 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

المهندس تسجل 69.4 مليون جنيه أرباحا فى 6 أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 69.4 مليون جنيه النصف الأول الممتد من يوليو حتى ديسمبر، مقابل صافى أرباح بلغت 72.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض إيراداتها إلى 79.8 مليون جنيه خلال النصف المذكور مقابل إيرادات بلغت 94.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

بينما كشفت القوائم المستقلة ارتفاع صافي الربح إلى 49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 72 مليون جنيه خلال الفترة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من العام التالى ، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية من يناير وتختمها بديسمبر.

عمومية الشركة توافق على زيادة رأس المال إلى 235 مليون جنيه

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 149.5 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو 2020 مقابل صافي ربح قدره 145 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال المهندس للتأمين الحالى 187.5 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم .

ووافقت الجمعية العامة للشركة فى 15 أبريل الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 187.5 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وتبلغ قيمة الزيادة 47.5 مليون جنيه موزعة على 19 مليون سهم،يجرى توزيعها بصورة مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي. وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة طبقا للمركز المالي للشركة في 2020.