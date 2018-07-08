المهندس للتأمين تسوي تعويض للعالمية للأثاث فى 65 يوم

المال-خاص:قامت شركة المهندس للتأمين بتسوية تعويض إثر حادث جسيم تعرضت له ممتلكات العالمية للأثاث الراقى الشهر قبل الماضى ، وقد كانت هذه الخسائر نتيجة حادث حريق نتج عن ماس كهربائى بالمصنع المجاور بسبب الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد يوم 24/4/2018 .وفى هذا السياق صرح رضا فتحى رئ

المال-خاص:

قامت شركة المهندس للتأمين بتسوية تعويض إثر حادث جسيم تعرضت له ممتلكات العالمية للأثاث الراقى الشهر قبل الماضى ، وقد كانت هذه الخسائر نتيجة حادث حريق نتج عن ماس كهربائى بالمصنع المجاور بسبب الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد يوم 24/4/2018 .

وفى هذا السياق صرح رضا فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن هذه الخطوة جاءت إستمراراً لما تنتهجه الشركة نحو سرعة تسوية التعويضات الخاصة بعملاءها فى وقت قياسى لتأكيدً مصداقية شركة المهندس للتأمين عند تحقق الخطر ، وذلك حرصاً من الشركة فى المحافظة على جميع عملاءها وترسيخ مبدأ المصداقية فى التعامل بين كافة الأطراف .

كما أضاف أن السرعة فى تسوية التعويضات أصبحت سمة رئيسية فى التعامل مع شركة المهندس للتأمين وخاصة الحوادث الجسيمة .