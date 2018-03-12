المهندس للتأمين تسدد 4 ملايين جنيه لمركب بيلا فيستا بالغردقة

مروة عبد النبى:صرفت شركة المهندس للتأمينات العامة برئاسة رضا فتحى 4 ملايين جنيه تعويض عن مركب "بيلا فيستا" بالغردقة خلال 15 يوما من استيفاء الأوراق الرسمية لها وذلك عقب نشوب حريق فيها استمر لمدة 12 ساعة متواصلة.وقال محمد المغربى، العضو المنتدب لشركة "بابليك بارتنرز" للوساطة التأمينية أن شركة "ال

مروة عبد النبى:

صرفت شركة المهندس للتأمينات العامة برئاسة رضا فتحى 4 ملايين جنيه تعويض عن مركب “بيلا فيستا” بالغردقة خلال 15 يوما من استيفاء الأوراق الرسمية لها وذلك عقب نشوب حريق فيها استمر لمدة 12 ساعة متواصلة.

وقال محمد المغربى، العضو المنتدب لشركة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية أن شركة “المهندس” للتأمين قامت بسداد 4 ملايين جنيه لمركب “بيلا فيستا” والتى كان مؤمن عليها أجسام سفن وأصابها هلاك كلى نتيجة الحريق.

وأضاف أن تأمين السفن يوفر التغطية التأمينية لكافة السفن بجميع أنواعها متضمنة جسم السفينة والركاب عليها مثل اللنشات واليخوت والفنادق العائمة أثناء مرحلة العمل أو الصيانة وفى حالة أخطار البحار من الغرق أو الاصطدام أو الشحوط.

كما يوفر التأمين ضد الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية والحريق والانفجار والسرقة بالإكراه وغيرها من التغطيات.

ولفت إلى أن شركته هى التى قامت بجلب العملية التأمينية للشركة وتابعت العميل طوال مدة سريان التغطية التأمينية عليها والبالغة عام كامل -خدمة مابعد البيع – وفى حالة تحقق الخطر للمركب نسقت “بابليك بارتنرز ” مع شركة المهندس دورة المستندات الرسمية حتى اكتمالها حتى صرف التعويض للعميل خلال 15 يوما فقط.

وقال محمد المغربى العضو المنتدب لـ”بابليك بارتنرز” إن شركته نجحت فى جلب أقساط تأمينية بقيمة 20 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 30% عن العام المالى السابق عليه.

ولفت إلى أن شركته تتعامل مع كبريات شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية وأبرزها شركة “GIG” و”رويال” و”ثاق” وبيت التأمين المصرى السعودى وشركة “الدلتا للتأمين وشركة “طوكيومارين ” و”AIG” للتأمينات العامة و”متلايف” لتأمينات الحياة واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى.