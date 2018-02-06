المهندس للتأمين تستعد لطرح وثائق جديدة فى القطاع الطبى

رجب عز الدينقالت شركة المهندس للتأمين إنها تستعد لطرح وثائق تأمينية جديدة في قطاع التأمين الطبي بالتعاون مع شركة ميدنت مصر إحدى شركات ميونخ ري.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الخطوة تأتى فى إطار السياسة المتبعة للشركة لاستحداث منتجات تأمينية جديدة بهدف تقديمها للعملاء فى السوق ا

رجب عز الدين



قالت شركة المهندس للتأمين إنها تستعد لطرح وثائق تأمينية جديدة في قطاع التأمين الطبي بالتعاون مع شركة ميدنت مصر إحدى شركات ميونخ ري.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الخطوة تأتى فى إطار السياسة المتبعة للشركة لاستحداث منتجات تأمينية جديدة بهدف تقديمها للعملاء فى السوق المصرية.

وتابع البيان “نتوقع ارتفاع إيرادات الشركة نتيجة هذا التعاقد”.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى بنسبة 47% إلى 56.26 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 38.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة في 2016.

وارتفع فائض النشاط التأميني خلال النصف المذكور إلى 67.5 مليون جنيه، مقابل فائض بلغ 72.69 مليون جنيه في النصف المقارن.

