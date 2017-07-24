المهندس للتأمين ترفع حصيلة أقساطها لـ 327 مليون جنيه

كتب-ماهرأبوالفضل:رفعت شركة المهندس لتأمين الممتلكات والمسئوليات حصيلة أقساطها لتصل الي 327 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017 المنتهي في يونيو الماضي مقابل 245 مليون جنيه إجمالي أقساطها في العام المالي السابق 2015/2016 بزيادة قيمتها 82 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل الي 33.5%.ووفقا للمؤشرا

كتب-ماهرأبوالفضل:

رفعت شركة المهندس لتأمين الممتلكات والمسئوليات حصيلة أقساطها لتصل الي 327 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017 المنتهي في يونيو الماضي مقابل 245 مليون جنيه إجمالي أقساطها في العام المالي السابق 2015/2016 بزيادة قيمتها 82 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل الي 33.5%.

ووفقا للمؤشرات المالية للمهندس –حصلت المال علي نسخة منها- إرتفعت التعويضات المسددة الي 130 مليون جنيه مقابل 122 مليون جنيه خلال عامي المقارنة، فيما حققت الشركة صافي ربح قيمته 64.5 مليون جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 44 مليون جنيه بنهاية يونيو السابق.

وقفز إجمالي إستثمارات المهندس لتأمين الممتلكات بنهاية يونيو من العام المالي الماضي 2016/2017 لاكثر من 654 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه في العام المالي السابق، ليرتفع إجمالي العائد علي الاستثمار الي 12.7% مقابل 10% خلال عامي المقارنة.