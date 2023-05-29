المهندس للتأمين تحقق 42.5% نموا في أقساطها حتى نهاية الربع الثالث

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، المركز المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من أول يوليو 2022 حتى نهاية مارس من العام الحالي.

استثمارات المهندس للتأمين تتجاوز مليار جنيه

كشفت المؤشرات المالية عن إرتفاع إجمالي الأقساط لتسجل 751.6 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام المال الحالي، مقابل 527.4 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2021/2022، بارتفاع 224.2 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 42.5%.

وقفز إجمالي الاستثمارات ليسجل 1.14 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 924.10 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بنسبة نمو تصل 28.1% تقريبا، فيما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا بنسبة 15.7% ليسجل 86.1 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي ، مقابل 74.4 مليون جنيه ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء ، نحو 309.6 مليون جنيه ، مقابل 194.6 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

من ناحة أخري، كشفت المؤشرات المالية لشركة المهندس للتأمين، لفترة التسعة اشهر من العام المالي الحالي، عن نمو فائض الاكتتاب التأميني بنسبة 63.9% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وسجل فائض النشاط التأميني نموًا بنسبة 25.6% حيث تجاوز 91.5 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من 2022/2023، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وإرتفعت حقوق المساهمين بشركة المهندس للتأمين لتسجل 563.8 مليون جنيه، مقابل 445.3 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة، بزيادة تصل 118.5 مليون جنيه، بنسبة نمو يتجاوز 26.6%.

وسجلت الشركة صافي ربح قيمته 100.6 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي ، مقارنة بنحو 55.5 مليون جنيه تقريبا ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بنسبة نمو تصل الي 81.4%.

وتعليقًا على هذه النتائج ، قال خالد عبد الصادق ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ، أن معدلات نمو شركته في كافة المؤشرات تشهد نموًا متزايدًا عاما تلو الأخر.

وأشار إلى أن شركة المهندس للتأمين إنتهجت سياسة جودة الخدمة و العملاء أولوية أولى بالاضافة إلى انتقاء الأخطار التي نكتتب فيها، ما إنعكس عللا الفوائض المحققة سواء على مستوي الاكتتاب أو فائض النشاط.

وأوضح عبد الصادق ، أن نمو صافي الربح بنسبة 81.4 % رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، بسبب الأخطار الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم ، يعكس أمرين، الأول الاهتمام بملف التأمين جنبا إلي جنب مع الاستثمار، ما ساهم في تعظيم الأرباح الكلية، علاوة على أن تجويد الخدمة انعكس على مستوي الثقة في شركة المهندس والتي تعد من اولي الشركات التي تعمل في السوق المصرية تابعة للقطاع الخاص ، حيث يتجاوز عمرها أكثر من أربعة عقود.

زيادة مبالغ التأمين عند التجديد ساهم فى ارتفاع النمو

وأضاف أن النمو الواضح من حجم الأقساط ويرجع إلى زيادة مبالغ التأمين اثناء التجديد لبعض وليس كل العملاء ما يشكل 10% من حجم الاقساط و عليه نقيس نمو الاداء الحقيقي بنسبه 32% فقط.

خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

وأشار العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلى أن العناصر البشرية في الشركة على المستويين الفني والاستثماري والاداري كان لهم عظيم الأثر في النتائج المحققة، علاوة على ثقة شركاء النجاح من الوسطاء في المهندس للتأمين، مثمنًا دور مجلس إدارة الشركة في دعم الإدارة التنفيذية لتعظيم النتائج المحققة.

وإنتهي إلى أن المهندس للتأمين تشهد تطويرًا مستمرً ا في جميع المستويات، وتسعي بصورة مستمرة لتجويد الخدمة وابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم الأخطار التي يواجهها العملاء، مؤكدًا ان معدلات النمو مدروسة وأن الشركة تسعي دائما أن تكون في صدارة الشركات في مؤشراتها الفنية والمالية.