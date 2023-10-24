«المهندس للتأمين» تتوسع فى تغطية مشروعات الطاقة المتجددة

قال خالد عبد الصادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”المهندس للتأمين”، إن مؤسسته قد تعاقدت مع شركة SES Egypt للحلول الذكية المتكاملة، لتغطية محطات الطاقة الشمسية التى تنشؤها بحجم أعمال بلغت مرحلته الأولى 30 مليون جنيه، بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق ورئيس مجلس إدارة SES، وعبد الله خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن شركته سوف تقدم تغطيات الصيانة التى تقوم بها “SES” فى خدمات ما بعد البيع لعملائها، وتتحمل “المهندس للتأمين” 90% من تعويضات الأجزاء التالفة للمؤمن لهم.

وتابع إن شركته تتحمل تعويض عملاء “SES” عن الأجزاء التالفة أثناء مرحلة التركيب، إضافة إلى خطر السرقة وتهديد الرياح التى تؤدى لتلف المحطات الشمسية فيما بعد البيع، فضلا على تغطيات الصيانة غير التقليدية فى حالات تغيير العناصر الفاسدة بالوحدات.

وأشار إلى التعامل فى نظم التعويضات سيكون مع “SES” بشكل مباشر فى حالات أخطار الصيانة وتغيير التالف من العناصر فى المحطات الشمسية نتيجة المخاطر المختلفة والاستعمال، بتحمل تكلفة تلك الأجزاء إثر استيفاء “المهندس للتأمين” الفواتير المطلوبة.

وبيّن أن “المهندس للتأمين” تستهدف الاستثمار فى مشروعات الحلول المبتكرة والطاقة الشمسية وإدارتها، لخلق مجتمع ذكى ومتطور وصديق للبيئة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة بنهاية العام المالى السابق 2022/2023 قد ناهز 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن صافى دخل الاستثمار للكيان بلغ حوالى 125 مليون جنيه تقريبا خلال نفس السنة.

وذكر أن التعاون مع “SES” خطوة هامة فى تلك الأحيان التى تستهدف فيها “المهندس للتأمين” التوسع فى الاستثمار فى ذلك النوع من الشركات، مضيفا أن الكيان يمثل مجموعة من أهم المؤسسات فى جميع أنحاء العالم فى مجال الطاقة الشمسية وأنظمة المبانى وإدارة الطاقة.

وألمح إلى أن شركته بعد دخولها نادى المليار، تستهدف الوصول لقائمة الخمسة الكبار فى السوق، خلال الفترة المقبلة، كجزء من إستراتيجيتها، مشيرا إلى أن نتائج “المهندس للتأمين” الإيجابية على جميع المستويات إنما جاءت نتيجة جهد العاملين الفنيين أو الإداريين وكذلك الجهاز الإنتاجى وشركاء النجاح من الوسطاء.

وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن البرتوكول يقضى بأن تتولى شركة المهندس للتأمين تغطية محطات الطاقة المتجددة المرتبطة بمخاطر السرقة والتخريب والكسر أو التلف نتيجة العوامل الطبيعية وغير الطبيعية.

وأوضح أن شركته تعمل على التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتابعة، للحفاظ على البيئة، بهدف الحد من استخدامات الوقود الأحفورى.

وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٣% على الغاز والبترول لتوليد الطاقة مقارنة بنحو ٢٥%، هى نسبة الاعتماد عليها فى الدول الأوربية.

وألمح إلى أن شركة SES أبرمت اتفاقا إستراتيجيا مع شركة المهندس للتأمين بصفتها أقدم شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص فى مصر ولديها خبرات فنية متميزة، بهدف تحفيز العملاء على التوسع فى تلك المحطات.

وقال عبد الله خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، إن شركته تمتلك كل التغطيات التى يحتاجها العملاء، إضافة إلى قدرتها على تفصيل التغطيات التى تناسب كل عميل نتيجة وفرة الكوادر الفنية المؤهلة بقيادة العضو المنتدب.

وقال خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن شركته تعمل على تحقيق رؤية الدولة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن برامج وتغطيات “المهندس للتأمين” يمكن من خلالها ترويض المخاطر بشكل فنى، مشيرا إلى أن دور قطاع التأمين توفير التغطيات لدعم إستراتيجية الدولة.

وأشار إلى أن البروتوكول الذى أبرمته “المهندس للتأمين” مع شركةSES يعكس حرصها على دعم مشروعات الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة.

وقال الدكتور جمال عبد العظيم، مدير عام الشئون الفنية بشركة المهندس للتأمين أن البرتوكول الذى أبرمته شركته مع SES الأول من نوعه فى سوق التأمين المصرية.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى بشركة المهندس للتأمين قادر على تفصيل التغطيات التأمينية التى تناسب احتياجات كل عميل ولديها برامج إعادة تأمين مع كبريات الشركات العالمية التى تسمح لها بتوفير الطاقة الاستيعابية المطلوبة لكل خطر.