المهندس للتأمين تتعاقد مع كورتكس لوضع خطة إستراتيجية .. وتصرف بدلات إنتقال لإجتماعات بالفيديو كونفرانس

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركة المهندس للتأمين، قامت بصرف 177.5 ألف جنيه، قيمة بدلات الإنتقال لبعض أعضاء مجلس الإدارة ، بالرغم من حضورهم من خلال الفيديو كول “كونفرانس” لبعض جلسات المجلس واللجان المنبثقة منه في حين أن بدل الإنتقال يُصرف مقابل إنتقالات فعلية.

وأشار المركزي للمحاسبات في تقريره الخاص بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية المجمعة لشركة المهندس للتأمين، وشركتها التابعة في 31 ديسمبر 2020 – حصلت المال علي نسخة منه- إلي أنه يتعين رد تلك المبالغ.

تعاقدات متكررة لمهام واحدة

وكشف المركزي للمحاسبات، أن شركة المهندس للتأمين، تعاقدت مع شركة “كورتكس إنترناشيونال” في يوليو 2020 ، للقيام ببعض الأعمال ، منها الخطة الإستراتيجية والأهداف الاستراتيجية متضمنة المقاييس والمستهدفات الاستراتيجية والمالية، من 3 إلي 5 سنوات، وكذا المبادرات، بإجمالي 1.2 مليون جنيه.

أضاف، أنه تبين له- أي للمركزي للمحاسبات- أن المهندس للتأمين سبق وتعاقدت مع مدير استراتيجيات وخطط عمل في فبراير 2020، للقيام بهذه المهمة- أي نفس المهمة التي تعاقدت مع كورتكس عليها-، بالإضافة الي أنه تم تكليف العضو المنتدب لوضع خطة لمدة 3 سنوات مدعومة بالأسباب والمبررات وذلك بمحضر لجنة التطوير المؤسسي في منتصف ديسمبر 2020.

وبالتالي- وفقًا للمركزي للمحاسبات- يتضح تكرار للمهام المطلوبة من التعاقدات الخاصة بالشركة وكذا تكليف العضو المنتدب بذات العمل، وطالب من الشركة إفادته بأسباب ذلك وتحديد المسئولية عن تكرار المهام عند إجراء التعاقدات ، وأنه قد سبق ابلاغ تلك الملاحظات بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة لشركة المهندس للتأمين في 31 ديسمبر 2020.

ولفت المركزي للمحاسبات، إلي أن الاستنتاج المتحفظ ، يتضمن، أنه في ضوء الفحص المحدود وباستثناء ما جاء في الفقرة السابقة، لم ينم إلي علمه ما يجعله- أي المركزي للمحاسبات- يعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة، لاتعبر بعدالة ووضوح، وفي جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ودليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين.

وفيما لايعد تحفظًا- وفقا للمركزي للمحاسبات- ظهر حسابي الأصول الأخري بالمركز المالي المجمع في 31 ديسمبر 2020، بنحو 67 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6 مليون جنيه، قيمة قسط الحياة الخاص بموظفي شركة المهندس لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والذي تم إدراجه كإيراد بشركة المهندس للحياة بالكامل، وعدم إدراجه بذات المبلغ كمصروفات بشركة المهندس للتأمين، مطالبا بإجراء التسويات اللازمة.

عدم تمكن المركزي للمحاسبات من فحص قوائم المهندس لتأمينات الحياة

وإنتهي المركزي للمحاسبات، إلي أنه علي الرغم من صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2269 لسنة 2015، بشأن إخضاع شركة المهندس لتأمينات الحياة، لرقابة الجهاز، والكتاب الدوري الصادر من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلي كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من اعمال الرقابة، إلا أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ القرار، الأمر الذي أدي إلي عدم التمكن من فحص القوائم المالية الدورية للشركة.