«المهندس للتأمين» تتصدر ترتيب معدل استثمار شركات الحياة العام الماضى (جراف)

وحلت شركة تشب لتأمينات الحياة فى المركز الثالث فى ترتيب معدل استثمار شركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 15.3%

تصدرت شركة المهندس لتأمينات الحياة ترتيب معدل استثمار شركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 21.3% وتتكون المعادلة الحسابية لحساب معدل الاستثمار وهى تساوى ضعف حاصل جمع كل من صافى الدخل من الاستثمار ودخل الاستثمار من الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، مقسوما على حاصل جمع احتياطى أول المدة واحتياطى آخر المدة مطروحا منه صافى الدخل من الاستثمار.

الدلتا تحتل المركز الثانى فى ترتيب معدل استثمار شركات الحياة

واحتلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة المركز الثانى فى الترتيب وبلغ معدل استثمارها 16.8%، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية.

وحلت شركة تشب لتأمينات الحياة فى المركز الثالث فى ترتيب معدل استثثمار شركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 15.3% تلاها فى المرتبة الرابعة شركة أروب للتأمين على الحياة وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 15.2%، وجاءت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة فى المركز الخامس فى الترتيب وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 15.1%.

وجاءت شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى فى المرتبة السادسة وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 14.1% خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى الترتيب فى المركز السابع شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 13.5%، وفى المرتبة الثامنة حلت شركة طوكيو مارين فاملى لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ معدل الاستثمار بها 13.4%، وتلاها فى المركز التاسع شركة QNB لتأمينات الحياة وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 12.5%.

مصر للحياة فى المركز العاشر بمعدل استثمار 12.35%

واحتلت شركة مصر لتأمينات الحياة المركز العاشر فى الترتيب وبلغ معدل الاستثمار بالشركة 12.35% خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المرتبة الحادية عشر شركة متلايف لتأمينات الحياة وبلغ معدل الاستثمار بها 11%، وحل فى المركز الثانى عشر شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ معدل الاستثمار بها 9.9%.

ووفقا للكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد حلت شركة أكسا لتأمينات الحياة فى المرتبة الثالثة عشر، حيث بلغ معدل الاستثمار بالشركة 9.5% خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المركز الرابع عشر والأخير شركة أليانز لتأمينات الحياة والتى بلغ معدل الاستثمار بها 9.1%.

الجراف التالى يوضح ترتيب أكبر 10 شركات تأمينات الحياة من حيث معدل الاستثمار خلال العام المالى الماضى 2018/2019(النسبة مئوية ).