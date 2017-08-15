المهندس للتأمين تتحالف مع بنك القاهرة لتغطية القروض الصغيرة والمتوسطة

كتب-ماهر أبوالفضل: تحالفت شركة «المهندس» لتأمين الممتلكات مع بنك القاهرة لتغطية مخاطر التعثر فى سداد القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMES». وقال رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«المهندس»، إن شركته ستغطى بموجب الاتفاق المبرم مع بن

كتب-ماهر أبوالفضل:

تحالفت شركة «المهندس» لتأمين الممتلكات مع بنك القاهرة لتغطية مخاطر التعثر فى سداد القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMES».

وقال رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«المهندس»، إن شركته ستغطى بموجب الاتفاق المبرم مع بنك القاهرة كل المخاطر المرتبطة بعدم سداد أقساط القروض، وفقاً لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار فتحى، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المخاطر التى تغطيها الوثيقة لا تشمل خطرى عدم السداد نتيجة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، لافتا إلى أنه فى حالة تغطية هذين الخطرين فسيتم إصدار تغطية أخرى خاصة بهما.

وأضاف أن البنك يتخذ كل الضمانات الكافية من العميل، وفى حالة عدم سداد أقساط القرض تتولى شركة المهندس للتأمين سداد باقى القرض نيابة عن العميل، إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة المبالغ التى سددتها «المهندس».

ووصف رئيس «المهندس للتأمين» التحالف مع بنك القاهرة بأنه خطوة للتعاون بين المؤسستين، حيث يعد بنك القاهرة برئاسة منير الزاهد من البنوك الرائدة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعد «المهندس للتأمين» من أولى الشركات العاملة بسوق التأمين المصرية.

وأشار إلى أن شركته تحرص على دورها المجتمعى فى تسهيل إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أولتها الدولة مؤخراً اهتمامات خاصة، وتجلى ذلك فى التأكيد على دور الجهات المانحة والبنوك فى تمويل تلك المشروعات.

وفى سياق متصل، رفعت شركة المهندس حصيلة أقساطها لتصل إلى 327 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2017، مقابل 245 مليونًا إجمالى أقساطها فى العام 2015/2016، بزيادة قيمتها 82 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى %33.5.

ووفقا للمؤشرات المالية لـ«المهندس» – والتى حصلت «المال» على نسخة منها- ارتفعت التعويضات المسددة إلى 130 مليون جنيه، مقابل 122 مليونًا خلال عام المقارنة، فيما حققت الشركة صافى ربح قيمته 64.5 مليون بنهاية يونيو الماضى مقابل 44 مليونًا بنهاية يونيو السابق عليه.

وقفز إجمالى استثمارات «المهندس لتأمين الممتلكات» بنهاية يونيو من العام المالى 2016/2017، لأكثر من 654 مليون جنيه، مقابل 469 مليونًا فى العام المالى السابق، ليرتفع إجمالى العائد على الاستثمار إلى %12.7 مقابل %10 خلال عام المقارنة.