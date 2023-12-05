«المهندس للتأمين» بذراعيها تشارك في تسليم 680 مركبا لصغار الصيادين بالصعيد

شاركت شركتا “المهندس للتأمين” و”المهندس لتأمينات الحياة” في الاحتفالية التي أقيمت، اليوم، بمحافظة الأقصر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباح، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في تسليم 680 مركب صيد مجهزة لصغار الصيادين بالصعيد، في محافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “بر أمان”، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

حضر تسليم مراكب الصيد لصغار المزارعين، خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

وقال خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن مشاركة شركته في المبادرة الرئاسية “بر أمان” ومشاركتها في تسليم صغار الصيادين بالصعيد مراكب صيد مجهزة، تأتي ضمن دورها الاجتماعي الذي تلعبه، مؤكدًا أن دور شركات التأمين كمؤسسات اقتصادية يتجاوز توفير التغطيات التأمينية المباشرة ليصل إلى المساهمة الاجتماعية في المشروعات الخيرية التي يمكن من خلالها رفع الوعي التأميني.

وأضاف أن “المهندس للتأمين” تعمل على تكثيف جهودها لدعم المبادرات الرئاسية والمشروعات الخيرية، من خلال المساهمة المباشرة وتوفير الحماية التأمينية لأصحاب المشروعات والشرائح المنوطة بتلك المساهمات.

وأشار إلى أن “المهندس للتأمين” تعمل على إتاحة الحماية التأمينية لأصحاب مراكب الصيد لتوفير مصدر دخل ثابت وتشجيع العمل الحر.

وقال مصطفي صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن “المهندس لتأمينات الحياة” تسعى للمساهمة في زيادة التمكين الاقتصادي للصيادين بمحافظات الصعيد، عبر توفير دخل ثابت للشرائح المستهدفة.

وأضاف أن “المهندس لتأمينات الحياة” وضعت على عاتقها أن تسهم بشكل فعال في المسئولية المجتمعية، سواء من خلال توفير الحماية التأمينية أم المساهمات المباشرة، مؤكدًا أن الشرائح المستهدفة من المسئولية المجتمعية يمكن استثمارها في زيادة الوعي التأميني، ما يدعم فرص نمو شركات التأمين على المديين المتوسط والطويل.

يُذكر أن جهود الحماية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي تشمل التأمين على أصحاب المراكب الآلية، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ليغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.