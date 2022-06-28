«المهندس لتأمينات الحياة» توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لتطوير قرية بالفيوم

وقّعت شركة “المهندس لتأمينات الحياة” بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ، لتنمية وتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وقد قام بتوقع البروتوكول ممثلًا عن شركة المهندس لتأمينات الحياة مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن مؤسسة صناع الخير هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.

الاتساق مع أهداف مبادرة “حياة كريمة”

ويتضمن البروتوكول مساهمة شركة المهندس لتأمينات الحياة فى تطوير عدد من منازل القرية، وإعادة إعمارها، عن طريق تأهيل المنازل وترميمها وتوصيل خدمات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي،

بالإضافة إلى تزويدها بالأثاث المنزلى اللازم، بجانب المشاركة في إطلاق عدد من القوافل الطبية للقرية؛ لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لسكان القرية،

وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئيسية (حياة كريمة)، المدعومة من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى دائمًا لتحيا مصر حياة كريمة لكل فئات الشعب المصري.

تأتي مشاركة “المهندس لتأمينات الحياة” في المبادرة من خلال برتوكول التعاون الذي أبرمته مع مؤسسة صناع الخير، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دور الشركة فى التنمية المستدامة كعنصر فاعل في المجتمع الاقتصادي،

ودعمًا للمبادرة التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا لتطوير الريف المصرى، والتى تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخِدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين لتحسين ظروف معيشتهم.

المهندس لتأمينات الحياة تطور قرية الجبلاية

قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية، في محافظة الفيوم، يأتي في ضوء قيام الشركة بمسئوليتها المجتمعية، بإعتبارها كيانًا اقتصاديًّا عاملًا ومؤثرًا داخل السوق المصرية.

مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة المهندس لتأمينات الحياة ومؤسسة صناع الخير بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وأضاف صلاح أن تطوير المجتمع المصري من خلال المبادرة الرئاسية المُعَنونة بحياة كريمة يأتي اتساقًا مع توجهات المهندس لتأمينات الحياة، والتي تسعى دائمًا لأن تؤدى واجبها نحو المجتمع الذي تعمل بداخله.

وأشار إلى أن المشاركة في تطوير وإعادة تأهيل قرية الجبلاية بمحافظة الفيوم تأتى ضمن مشروع تطوير القرى الذى يعتبر من المشروعات الأساسية التى تحقق الاستدامة بكل أهدافها،

حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وهو ما يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل المؤتمرات والندوات التي يشرّفها بالحضور أو يشملها برعايته.

يأتى ذلك فى ضوء مسئولية شركة المهندس لتأمينات المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري،

اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030، على هامش الملتقى الرابع لإسترتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من الرؤية للتحرك، والذى عُقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد توقيع البرتوكول، بجانب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أحمد حشيش عضو مجلس إدارة شركة المهندس لنأمينات الحياة،

ومصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء مؤسسة صناع الخير، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وشركة المهندس لتأمينات الحياة، ومسئولي مؤسسة صناع الخير.