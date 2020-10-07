«المهندس لتأمينات الحياة» تقتنص هاني صوان مديرا لقطاع المبيعات

كشف مصطفى صلاح مدير عام تأمينات الحياة بشركة المهندس لتأمينات الحياة إلى أن شركته تمر بمرحلة تطوير سريعة وقوية أهمها تعيين هاني صوان مديرا عاما لقطاع المبيعات بالشركة

وقال صلاح ان صوان تم تكليفه بخطة عاجلة لتدعيم قطاع المبيعات بشركة المهندس لتأمينات الحياة وتزويده بأفضل الكفاءات الممكنة مع بدء خطة تطوير وتحديث فروع مبيعات الشركة

ولفت إلى أن خطة المهندس لتأمينات الحياة حاليا تقوم على إنشاء فروع جديدة وتطوير القائمة منها

صوان ذو خبرة تتجاوز 20 عاما وله نجاحات مدوية فى الحياة

وأشار إلى أن هاني صوان كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتدريب والتطوير في شركة ’ تشب لتأمينات الحياة – مصر ويمتلك خبرة أكثر من 20 سنة في مبيعات تأمينات الحياة في مصر مصحوبة بقصة نجاح كبيرة في هذا المجال .

وقال مصطفى صلاح إنه تقدم بالفعل بتقديم استقالته من العمل في الشركة اللبنانية السويسرية تكافل مصر كرئيسا لقطاع العمليات منذ أيام وانتقل بالفعل إلي شركة المهندس لتامينات الحياة بناء على قرار مجلس الادارة بتعيينه مدير عام الشركة مصطفى صلاح

وأوضح أن تكليفه بمهام منصبه فى شركة المهندس لتأمينات الحياة مصحوبا بتكليفه بعمل خطة طموحة لتطوير الشركة علي جميع المستويات

2020 عام التغيرات فى المهندس للحياة

ومن المعروف أن عام 2020 كان عام التغيرات فى شركة المهندس لتأمينات الحياة فقد قرر مجلس إدارة شركة المهندس تعيين أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً لأحمد عبدالله، الذى قدم استقالته.

ويتوزع هيكل ملكية المهندس لتأمينات الحياة بواقع 99.9% لشركة المهندس للتأمين، مقابل 0.1% موزعة بالتساوى بين كل من صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بواقع 0.05% لكل منهم.

وأشرف سالمان، وزير سابق، ويتمتع بخبرة ممتدة فى القطاع المالى، وبدأ حياته العملية عقب التخرج بعمله محاسباً فى بنك مصر فى عام 1990، ثم مشرفاً بقطاع المبيعات بإحدى شركات الاستثمار الأمريكية.

ووفقًا للبيانات الرسمية ،الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة 106.1 مليون جنيه، أقساط مباشرة في العام المالي الماضي 2018/2019 ، مقابل 91.9 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة تصل الي 14.2 مليون جنيه، وبنسبة نمو 15.5%.