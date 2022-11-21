«المهندس لتأمينات الحياة» تضخ 25 مليون جنيه إضافية في رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لشركة «المهندس لتأمينات الحياة» خلال الأيام الماضية على رفع رأس المال المدفوع إلى 250 مليون جنيه بدلا من 225 مليونا وبنسبة زيادة %11.1.

قال مصطفى صلاح العضو المنتدب للشركة إنه تم تمويل الزيادة فى رأس المال المدفوع من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية فى 30 يونيو الماضى.

وأكد أن الزيادة فى رأس المال المدفوع للشركة هو بمثابة استعداد للتوافق المبكر مع مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد المعروض على البرلمان حاليا والذى حدد الحد الأدنى لرأس المال بـ 250 مليون جنيه.

كانت شركة المهندس لتأمينات الحياة حققت %36 نموا فى محفظة أقساطها المباشرة بنهاية العام المالى 2021/ 2022 لتبلغ 140 مليون جنيه مقابل 103 ملايين خلال الفترة المقابلة من 2020/ 2021.

وسددت الشركة تعويضات للعملاء بإجمالى 102 مليون جنيه خلال 2021/ 2022 كما حققت فائض نشاط بنهاية يونيو الماضى بلغ 45 مليونا، فيما ارتفع إجمالى الاستثمارات إلى 1.108مليار فى 2021/ 2022 مقابل 1.031 مليار فى 2020/ 2021 بزيادة قدرها 77 مليونا عما كانت عليه العام الماضى، محققة زيادة بنسبة %7.5 عن 2021.

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين فى 30 يونيو الماضى 303 ملايين جنيه، مقابل 295 مليونا خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.