«المهندس» لتأمينات الحياة تحقق 36% نموا في محفظة أقساطها بنهاية 2021/2022

حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة 36% نموا في محفظة أقساطها المباشرة بنهاية العام المالي 2021/2022 لتبلغ

140 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2020/2021.

وسددت الشركة تعويضات للعملاء باجمالى 102 مليون جنيه خلال 2021/2022.

في سياق متصل، نجحت شركة المهندس لتأمينات الحياة فى تحقيق فائض نشاط الشركة بنهاية يونيو الماضي بلغ 45 مليون جنيه.

كما ارتفعت قيمة إجمالى الاستثمارات لتبلغ 1.108مليار جنيه فى 2021/2022، مقابل 1.031 مليار جنيه فى 2020/2021 بزيادة قدرها 77 مليون جنيه عما كانت عليه العام الماضى ، محققة زيادة بنسبة 7.5% عن العام الماضى.

شركة المهندس لتأمينات الحياة

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين فى 30 يونيو الماضي 303 ملايين جنيه ، مقابل 295 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن تحقيق نتائج إيجابية جاءت نتيجة العمل المستمر والجهد المبذول لتحقيق كافة مستهدفاتها المالية عبر انتهاج سياسة عمل جديدة تنفذ بدقة عالية وإحداث التطور فى وقتاً قياساً على كافة نواحى العمل داخل الشركة.

وأوضح صلاح أن تحقيق شركته ، معدلات النمو المرتفعة بسبب انتهاج الشركة سياسات عمل جديدة متطورة تعتمد فى الأساس على تقديم أفضل منتج بأفضل سعر والعمل فى جميع الاتجاهات داخلياً من خلال تنظيم الشركة من الداخل واستغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات وزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءته لمواكبه التطور.

وأكد أن كل ما تحقق يأتى فى المقام الأول نتيجة جهود العاملين بالشركة وخبراتهم وإمكانياتهم الفنية والإدارية.

ولفت إلى أنه يعمل بشكل مستمر وفعال على استغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات وزيادة، بالإضافة لتطوير منتجاتها وخدماتها التأمينية بشكل يلبى احتياجات عملائها، بالإضافة لدور مجلس الإدارة الرئيسى فى خلق مناخ يساعدها بشكل أساسي فى تحقيق وتنفيذ ما تخطط له ، فمجلس الإدارة هو الداعم الرئيسى لتحقيق ما تم من نجاحات.