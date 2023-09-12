«المهندس لتأمينات الحياة» تحقق 21% نموا في أقساطها العام الماضي

تظهر القوائم المالية لشركة المهندس لتأمينات الحياة للسنة المالية 2022-2023 تطوراً إيجابيا لنشاطها وارتفاعا ملحوظا بمحفظة الأقساط المباشرة فى 30/6/2022، حيث بلغ إجمالى الأقساط مبلغ 170 مليون جنيه بالفترة الحالية مقابل إجمالي أقساط تبلغ 140 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، محققة بذلك معدل نمواً قدره 21.3% عن العام الماضى.

وذلك وفقا للمؤشرات المالية وتقرير مجلس إدارة الشركة والتي شهدت ارتفاعاً بمؤشراتها المالية رغم جميع الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وفى نفس السياق سددت الشركة تعويضات بإجمالى مبلغ 114 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى 30/6/2023 مقابل مبلغ 102 مليون عن العام الماضى.

وفي سياق متصل، نجحت شركة المهندس لتأمينات الحياة فى تحقيق معدل نمو 21% فى فائض نشاط الشركة البالغ نحو 55 مليون فى 30-6-2023 مقابل 45 مليون جنيه بالعام المالى الماضى.

كما ارتفعت قيمة إجمالى الإستثمارات فى 30-6-2023 مبلغ 1.262مليار جنيه، مقابل 1.108 مليار جنيه فى 30-6-2023 بزيادة قدرها 154 مليون جنيه عما كانت عليه العام الماضى، محققة بذلك زيادة بنسبة 13.9% عن العام الماضى.

وبلغت إجمالى حقوق المساهمين فى30-6-2023 مبلغ 353 مليون جنيه، فى مقابل 303 مليون جنيه فى 30-6- 2022.

وفى نفس السياق المهندس لتأمينات الحياه تحقق 61.500 مليون جنيه صافى ربح مقابل 38 مليون جنيه عن العام المالى الماضى بمعدل نمو أكثر من 63% مما يعكس ما تنتهجه الشركة من سياسات ناجحه تدر أرباحاً مرتفعة للمساهمين.

الشركة تنتهج سياسة عمل جديدة

ونفس السياق صرح مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة أن تحقيق نتائج إيجابية جاءت نتيجة العمل المستمر والجهد المبذول لتحقيق كافة مستهدفاتها المالية، لافتا إلى أن شركته ننتهج حالياً سياسة عمل جديدة تنفذ بدقة عالية وأحدثت التطور فى وقتاً قياساً على كافة نواحى العمل داخل الشركة.

لوجو شركة المهندس لتأمينات الحياة

واعتبر أن معدلات النمو المرتفعة بسبب إنتهاج الشركة لسياسات عمل جديدة متطورة تعتمد فى الأساس على تقديم أفضل منتج بأفضل سعر ومشيرا إلى أن شركته تعمل فى جميع الإتجاهات داخلياً من خلال تنظيم الشركة من الداخل وإستغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات وزيادة الإستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفائته لمواكبه التطور فكل ما تحقق يأتى فى المقام الأول نتيجة جهود العاملين بالشركة وخبراتهم وإمكانيتهم الفنية والإدراية.

وأكد أنه يعمل فقط منذ توليه منصب العضو المنتدب بشكل مستمر وفعال على استغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات، إضافة لتطوير منتجاتها وخدماتها التأمينية بشكل يلبى احتياجات عملائها، إضافة لدور مجلس الإدارة الرئيسى فى خلق مناخ يساعدها بشكل أساسي فى تحقيق وتنفيذ المخططات.