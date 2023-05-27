المهندس لتأمينات الحياة تحقق طفرة في معدلات النمو بنهاية الربع الثالث

كشف المركز المالى المدقق والمعتمد من شركة المهندس لتأمينات الحياة وتقرير مجلس الإدارة عن الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2022-2023 عن إرتفاع فى الأقساط المباشرة حيث بلغت 134 مليون جنيه بدلاً من 110 ملايين جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى بمعدل نمو 21% ، وبذلك قد نجحت في تجاوز المستهدف بنسبة 101%.

المهندس لتأمينات الحياة تحقق 49 مليون جنيه فائض نشاط

وفى نفس السياق أرتفع فائض النشاط فى شركة المهندس لتأمينات الحياة إلى 49 مليون جنيه فى نهاية مارس عن العام المالى 2022-2023 مقابل 36 مليون جنيه عن الفتره المقابلة فى العام المالى 2021/2022.

كما سددت الشركة تعويضات للعملاء خلال الفترة المشار إليها بإجمالى مبلغ 88 مليون جنيه مقابل 79 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى .

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

وأرتفعت محفظة الإستثمارات لشركة المهندس لتأمينات الحياة إلى مبلغ 1,221 مليار مقابل 1,107 مليار فى 30/6/2022.

وفيما يتعلق بحقوق حملة الوثائق كشفت المؤشرات المالية لشركة “المهندس لتأمينات الحياة” عن نموها بنهاية مارس 2023، لتتجاوز الـ 878 مليون جنيه مقابل 868 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضى.

72% نموا في صافي الربح

كما بلغ صافى الأرباح عن الـ 9 شهور الأولى من العام المالى الحالى مبلغ 54 مليون جنيه مقابل 31 مليون فى الفتره المقابلة من العام المالى الماضى وبمعدل نمو يتجاوز 72%.

وفى نفس السياق أكد مصطفى صلاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة المهندس لتأمينات الحياة أن تحقيق تلك النتائج الجيده تعكس الجهد المبذول والإكتتاب الجيد المبنى عن دراسة وافية كافية لكافة العمليات التأمينيه وإنتقاء الأخطار وفق المعايير الفنية السليمة، ساهم فى ذلك ما تمتلكه الشركة من كفاءات بشريه ذو خبرة كبيره وطاقات شبابية مما أدى إلى تحقيق الأهداف الموضوعة وتنفيذ ما تم وضعه من إستراتيجيات للتطوير وفى وقت قصير.

وأضاف مصطفى صلاح أن الشركة وإداراتها تعمل جاهدة فى جميع الإتجاهات لتحقيق ما لم يحقق من قبل وذلك من خلال إحداث التطوير فى كل شئ بداية من تطوير منتجاتها وخدماتها التأمينية المقدمة للعملاء بشكل يلبى كافة إحتياجاتهم.