المهندس عماد إسحق رئيس مجلس إدارة الشركتين:«الإنشاءات البحرية والبورسعيدية» تسعى للاستحواذ على ثلث الجراجات الذكية

دخلت شركتى «القناة للإنشاءات البحرية» و«الأعمال الهندسية البورسعيدية» فى شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى للجراجات الذكية بإجمالى 14 ألف جراج بمختلف محافظات مصر.

وقال المهندس عماد إسحق رئيس مجلس إدارة شركتى القناة للإنشاءات البحرية والأعمال الهندسيه البورسعيديه ( التابعتان لهيئة قناة السويس وجارى إجراءات دمجهما) إنه من المقرر أن تقوم شركة «يوسين جروب» باستيراد ميكانيزم 500 جراج الأولى من إيطاليا جاهزة على التركيب.

وتتولى الإنشاءات البحرية والأعمال الهندسية بجانب الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع أعمال تركيبهم.

ولفت إلى انه من المتوقع ان يساهم المشروع الذى يمتد على مدار 7 سنوات فى تحسين الوضع المالى للشركات وتحقيق أرباح، مضيفا أن شركته تسعى لتنفيذ ثلث عدد الجراجات بمدن القناه والشرقية ودمياط.

وكشف إسحق عن بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ سياسة دمج الأصول والمعدات بين الشركتين فيما يتم تدريجيا دمج العمالة فى ظل تعليمات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بعدم المساس بمكتسبات العماله بالشركتين والإحتفاظ بمراكزها القانونية.

ولفت إلى أن عملية دمج الشركتين تستهدف زيادة رأس المال وتنوع الأنشطه والحفاظ على العمالة المدربة وتطوير ورفع كفاءة المعدات بما يمكنها من المنافسة مع الشركات المحلية والخارجية وزيادة حجم الأعمال بالتعاقد مع القطاع الخاص.

وأوضح أن حجم العمالة بعد الدمج من المقرر أن يصل إلى 1500 عامل مما يساهم فى سرعة إنجاز الأعمال المسنده للشركه.

وقال إسحق أن تشابه نشاط الشركتين ساهم فى إتخاذ قرار الدمج لتعظيم الكيان وتوسعة الأنشطه التى تتمثل فى بناء السفن والكبارى واعمال الالموتال والنجارة والميتالوك والفايبر والألمونيوم.

وذكر أن شركه «لوجيك» المكلفة من مجلس الوزراء بأعمال إعادة هيكلة الشركتين انتهت من إعادة الهيكلة الادارية والاصول والاستثمارات وعدد العاملين فضلا عن دراسة النواحى الهندسية والتجارية.

وأضاف إسحق أنه لا مساس بحقوق العمالة ورواتبهم ودرجاتهم الوظيفيه خاصه وأن الدمج سيتم بشكل تدريجى وتم توحيد إجراءات إنتقال العماله بين الشركتين بعد إلغاء السور الفاصل بينهما. وتوحيد إنتقال وإستخدام المعدات والألات والامكانيات الفنيه فى المشروعات المسندة للشركتين دون مقابل مادى بإعتبارهما كيان واحد..

وذكر أن النواحى الماليه والأصول مازالت محل دراسة من الشركة المكلفة بإجراء عملية الدمج بالتنسيق مع هيئة قناة السويس لافتا الى إلغاء السور بين الشركتين لتحقيق التوأمه والتهيئة لعملية الدمج الكلى.

وقال أن شركة الأعمال الهندسية البورسعيديه نجحت العام الماضى فى تجاوز خسائرها المقدره بنحو 53 مليون جنيه وتحقيق أرباح العام المالى المنقضى باجمالى 57 مليون جنييه، فيما حققت الانشاءات ارباحا تقدر بنحو 1.24 مليون جنيه مقارنة بماحققته بموازنة 2019 بحوالى 300 الف جنيه

وحول الخطه الإستثماريه الجديده يتوقع رئيس مجلس الإداره ارتفاع حجم الأعمال خلال المرحله المقبله حيث تشارك الانشاءات والبورسعيديه فى تنفيذ 22 مركب صيد من 34 مركباً تم إسناد ها لشركته بجانب الشركات الشقيقه ترسانة السويس والتمساح وتمثل المرحله الثانيه من المشروع القومى لبناء سفن الصيد.

وذلك بمواصفات جديده أكثر تطورا تمكن السفن من الابحار والصيد بمسافات وغواطس أعمق يصل فيها طول المركب إلى 45 مترا، بجانب مشاركة الشركة فى تنفيذ عدد من الكبارى وحواجز الأمواج بالتنسيق مع شركة اولاد حسن علام للمقاولات.

وقال إسحق ندرس حاليا الإستغلال الأمثل لقطعة الأرض التابعة للشركة بمساحة 70 الف متر مربع بالعاشر من رمضان بإستثمارات 60 مليون جنيه حيث نستهدف تطوير ها بغرض تنفيذ أحد المشروعات الصناعية وكذا إعادة إستغلال أرض سيدى كرير بالاسكندرية ومبنى أسمهان بمدينة نصر بالقاهرة، فيما يتم حاليا بناء صال نهرى بأرض الشركة بأسوان لصالح وزارة الرى وندرس بناء حوض عائم حمولة 5 ألاف طن بتكلفه استثماريه 180 مليون جنيه كما نقوم حاليا بتطوير أرصفة الشركة وتعميق مجرى الحوض من 3 الى 7 أمتار.

وقال أن الشركه تقوم بتنفيذ عدد 2 لنش بحار لصالح الهيئه العامه للمنطقه الإقتصاديه من طراز فهد ونانو وتعاقدنا مع شركة القناه للرباط لتنفيذ لنش بحار يونيو المقبل، أضافة إلى الانتهاء من تدشين حامل سن بحمولة 80 طن لصالح هيئة قناة السويس، لنقل منتجات محاجر عتاقة من محجر الهيئة بالسويس إلى مشروعات الهيئة المختلفة بطول المجرى الملاحى، بجانب تدشين كلا من القاطرتين ( نور 1، نور 3) بقوة شد 8 أطنان، ويبلغ طول القاطرة حوالى 14 متراً، وعرضها 5 أمتار.

يذكر أن شركتى الإنشاءات البحرية والاعمال الهندسية البورسعيدية تتبع هيئة قناة السويس وتدخل ضمن شركات المرحلة الأولى لمشروع إعادة هيكلة شركات الهيئة برعاية رئاسة مجلس الوزراء الذى بدأ منذ عام ونصف.