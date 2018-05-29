المهندس عبد المنصف الرفاعى: 6 مليارات جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمدينة العاشر من رمضان

■ الأراضى الشاغرة لاتتخطى 8000 فدان ■ نسب الإشغال وصلت إلى %90 خلال 4 سنوات والكثافة السكانية 900 ألف نسمة ■ تنفيذ طريق الزقازيق بلبيس بتكلفة تصل إلى 3 مليارات ■ المحال التجارية تسجل ارتفاعات سعرية بمعدل 6 إلى 7 مرات ■ بناء أكثر من 50 مدرسة والقطار المكهرب يمر عبر غرب المدينة ■ ترسية أعمال ال

■ الأراضى الشاغرة لاتتخطى 8000 فدان

■ نسب الإشغال وصلت إلى %90 خلال 4 سنوات والكثافة السكانية 900 ألف نسمة

■ تنفيذ طريق الزقازيق بلبيس بتكلفة تصل إلى 3 مليارات

■ المحال التجارية تسجل ارتفاعات سعرية بمعدل 6 إلى 7 مرات

■ بناء أكثر من 50 مدرسة والقطار المكهرب يمر عبر غرب المدينة

■ ترسية أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة الخدمات الإقليمية على «ميك» للمقاولات باجمالى 102 مليون جنيه



حققت مدينة العاشر من رمضان خلال السنوات الأخيرة، طفرة فى المشروعات التنموية الخدمية والسكنية، انعكست على معدلات الإشغال وإقبال المستثمرين عليها وأسعار الأراضى والخدمات المتنوعة بها.

وتعد «العاشر»، إحدى مدن الجيل الأول للمجتمعات العمرانية، وقد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1977 وهى واحدة من أكبر مدن المجتمعات العمرانية التى تمتلك استثمارات صناعية كبرى، وأسهمت منذ نشأتها فى توفير ملايين الفرص الاستثمارية فى ذلك القطاع.

وقال المهندس عبد المنصف الرفاعى، القائم بأعمال رئيس جهاز المدينة، إن العاشر من رمضان استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق معدلات نمو مرتفعة على مستوى أسعار الأراضى والمحلات التجارية والمسطحات الإدارية، مما انعكس على معدلات الإشغال بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى المرافق والخدمات.

وأضاف أن العام المالى المقبل سيشهد مشروعات تنموية أخرى تسهم فى استكمال الطفرة التنموية ورفع القيمة المضافة للمدينة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ طريق الزقازيق بلبيس، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفته 3 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذ أعمال تطوير عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الخطة المالية للعام المالى الجارى 4.2 مليار جنيه، وقد تصل العام المقبل إلى حوالى 6 مليارات جنيه.

وأوضح أن نسبة الإشغال فى المدينة ارتفعت لتصل إلى %90 مقارنة بـ%40 منذ 4 سنوات فقط، بما يعكس تحسن مستوى المرافق والخدمات بالمدينة، مشيرًا إلى أن الكتلة السكانية الحالية بالمدينة تتراوح بين 800 إلى 900 ألف نسمة، ومن المستهدف وصولها فى سنة الهدف إلى 2.4 مليون نسمة.

وأشار إلى أن أسعار المحال التجارية ارتفعت 6 إلى 7 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، فعلى سبيل المثال تراوح سعر المتر فى الصيدليات بين 100 إلى 132 ألف جنيه فى آخر مزادين بعد أن كانت 15ألفا فى 2014 وسعر متر الأراضى السكنية المطروحة بنظام القرعة، ارتفع %100 وبلغ لأراضى الاجتماعى 1200 جنيه مقارنة بـ 700 والمتميزة من 900 إلى 1700 لافتا إلى طرح أراض أكثر تميزا بالمدينة للمرة الأولى.

وكشف عن أنه تم مؤخرًا بيع مبنى إدارى كامل على مسطح 1600 متر بمبلغ 42 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جار دراسة طرح مرحلة جديدة من مشروع “دار مصر” موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2832 وحدة بإجمالى 118 عمارة بالمرحلة الأولى، ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1800 وحدة بإجمالى 75 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة المال والأعمال شرقًا وغربًا بالمدينة، ويجرى أيضًا تنفيذ 4608 وحدات بإجمالى 192 عمارة بالمرحلة الثالثة.

وتم تنفيذ 8700 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة بالمرحلة الأولى، وجار تنفيذ 6680 وحدة بالمرحلة الثانية، تم إنهاء 6300 وحدة، وجار تنفيذ 8540 وحدة بالمرحلة الثالثة، تم إنهاء 5040 وحدة، وجار تنفيذ 14440 وحدة بالمرحلة الرابعة) تم إنهاء 3180 وحدة، وكذلك تنفيذ 5100 وحدة بالمرحلة الخامسة، وذلك بحسب الموقع الإلكترونى الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد «الرفاعى» على أن المدينة تمتلك منظومة على مستوى خدمات الصرف الصحى، كاشفا عن تعرض المنطقة الجنوبية الشهر الماضى لكميات غير مسبوقة من المياه، تم صرفها فى أقل من ساعة ولم يحدث تجمع للمياه.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 50 مدرسة خلال السنوات الأربع الماضية بنسب إشغال قادرة على استيعاب المزيد.

وأضاف أن مشروع القطار المكهرب سيمر عبر غرب المدينة، بما سيحقق طفرة تنموية أيضا، وسيتم تنفيذ محاور مرورية بمختلف المناطق لمنع التكدس والازدحام.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بالمدنية حوالى 20 ألف فدان بما 100 مليون متر مربع من إجمالى 100 ألف فدان، وهى المساحة الكلية للمدينة.

وأضاف أنه تم مؤخرًا ترفيق وتجهيز 6 ملايين متر مربع صناعى بالمدينة، تمهيدًا لتسليمها إلى هيئة التنمية الصناعية والطرح على المستثمرين وتم ترفيق تلك المساحة من قبل المدينة خلال 4 أشهر فقط.

وأوضح أنه تم مؤخرًا ترفيق 50 ألف فدان سكنى عمرانى خدمى وتم تخصيص فوق الـ 40 ألف قطعة أرض بالمدينة لتصبح العاشر من رمضان أعلى المدن فى معدلات تخصيص الأراضى.

وأشار إلى أن المساحة الشاغرة فى المدينة والجارى تخطيطها حاليا لاتتخطى الـ 8000 فدان، ومن المقرر أن تشمل كومباوندات وجامعات.

وأوضح أنه تمت ترسية أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة لشركة «ميك» للمقاولات بقيمة 102 مليون جنيه، وتشمل أعمال مياه وصرف صحى وفرمة طرق، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر، وسيتم طرح المدينة بغرض تنفيذ مشروعات فنادق وكومباوندات ومجمعات تجارية وقرية تكنولوجية.